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CHP’den Akçadağ’da muhtarlarla toplantı

MALATYA HABERLERİ  | 06.03.2020 15:29 | Son Güncelleme

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Akçadağ İlçe Başkanı Ali Aslan, mahalle muhtarları ile bir araya geldi.Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Akçadağ İlçe Başkanı Ali Aslan, mahalle sorunlarını öğrenmek ve muhtarların önerilerini dinlemek için Akçadağ’da gerçekleştirilen sabah kahvaltısında muhtarlarla bir araya geldi.Akçadağ Muhtarlar Dernek Başkanı Eyüp Gönültaş ile çok sayıda mahalle muhtarının katılımıyla gerçekleştirilen programda, ilçenin sorunları ve bu sorunlara yönelik çözüm önerileri görüşülerek fikir alışverişinde bulunuldu.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Akçadağ İlçe Başkanı Ali Aslan, mahalle muhtarları ile bir araya geldi.
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Akçadağ İlçe Başkanı Ali Aslan, mahalle sorunlarını öğrenmek ve muhtarların önerilerini dinlemek için Akçadağ’da gerçekleştirilen sabah kahvaltısında muhtarlarla bir araya geldi.
Akçadağ Muhtarlar Dernek Başkanı Eyüp Gönültaş ile çok sayıda mahalle muhtarının katılımıyla gerçekleştirilen programda, ilçenin sorunları ve bu sorunlara yönelik çözüm önerileri görüşülerek fikir alışverişinde bulunuldu. Muhtarların görüşlerine önem verdiklerini belirten Aslan, "Muhtarlarla istişareyi önemsiyoruz. Ve biz biliyoruz ki; muhtarlarımızla sürekli temas ve irtibat halinde olmak demek; hem zaman kazanmak, hem de verimli ve sürdürülebilir hizmetler üretmek anlamına geliyor. Bu sebeple muhtarlarımızla sürekli işbirliği içerisinde kalmayı, en öncelikli görevlerimizden birisi olarak kabul ediyoruz” diye konuştu.

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