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Cibuti'nin Ankara Büyükelçisi Abdillahi, Güneydoğulu hububatçılarla görüştü

22.06.2022 16:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cibuti'nin Ankara Büyükelçisi Abdillahi, Güneydoğulu hububatçılarla görüştü

Cibuti'nin Ankara Büyükelçisi Abdillahi, Güneydoğulu hububatçılarla görüştü

GAZİANTEP (AA) - Güneydoğu Anadolu Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Celal Kadooğlu ve yönetim kurulu üyeleri, Cibuti'nin Ankara Büyükelçisi Aden Hüseyin Abdillahi'ni ağırladı.

Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birliklerinden (GAİB) yapılan açıklamaya göre, Büyükelçi Abdillahi, GAİB Hizmet Binası'nda Kadooğlu ve yönetim kurulu üyelerini ziyaret ederek ticari ilişikleri görüştü.

Abdillahi, buradaki konuşmasında, Cibuti halkının Türk mallarını sevdiğine işaret ederek, Türk yatırımcılar için Cibuti'de önemli fırsatlar olduğunu ve yatırımcıları ülkelerine beklediklerini ifade etti.

Birlik Başkanı Celal Kadooğlu ise Türkiye genelinden bu ülkeye 2021 yılında bütün sektörlerden gerçekleştirilen 291 milyon 400 bin dolarlık ihracatın 152 milyon 552 bin dolarlık bölümünün kendi birlik üyelerinden yapıldığını belirtti.

Türkiye'nin gıda ihracatında Cibuti'nin önemli bir pazar haline geldiğini aktaran Kadooğlu, şunları kaydetti:

"Bizleri ziyaret eden Cibuti Büyükelçisi Abdillahi ile iki ülke arasındaki dostluk bağını güçlendirirken karşılıklı ticaretin de artırılması yönünde görüş alışverişinde bulunduk. Bölgemizden bu ülkeye 2021 yılının ilk 5 ayında 40 milyon 501 bin dolarlık sektörümüzün ihracatı gerçekleştirilirken 2022 yılının ilk 5 aylık sürecinde ise bir önceki yılın aynı dönemine oranla yüzde 123,4 artışla 90 milyon 477 bin dolarlık hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri ihraç edilmiştir. Elbette Türkiye için olduğu kadar bölge ihracatçılarımız için de büyük bir pazar haline dönüşen Cibuti'de ürünlerimize yönelik talebin hızla artması bizler için önemlidir."

Cibuti'nin Ankara Büyükelçisi Abdillahi, Güneydoğulu hububatçılarla görüştü

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