Çiçek: “Lösemi hastalarımız için 700 bin civarında kök hücre numunemiz var”

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde; Türk Kızılay Güney Marmara Bölge Kan Merkezi Kök Hücre Bölge Sorumlusu Ramazan Çiçek, Türk Kızılay şubesi ile Kaymakam Gökhan Görgülüarslan’a ziyaretlerde bulundu.

Çiçek’in Ayvalık ziyaretinin ilk etabında; Türk Kızılay Şube Başkanı Mehmet Anıl Okyar tarafından karşılanan Ramazan Çiçek’i asistanı Kök Hücre Hemşiresi Samet Şen de yalnız bırakmadı.

Ziyarette; Ayvalık’ta lösemili hastalara yönelik kök hücre toplanılması konularında geçmişte de birçok kampanyada etkin olan Ayvalık Şefkat Evleri Derneği Başkanı Fatma Cavlı da hazır bulundu.

Türkiye’deki kök hücre bağışları hakkında genel bilgiler veren Ramazan Çiçek, korona virüs pandemisi nedeniyle bu günlerde kan ve kök hücre toplanılması konularında çok ciddi ve hassas bir süreçten geçildiğini anlattı.

Kök hücre ve kan bağışçılarının Türk Kızılayı’nın merkezlerinde toplanıldığını aktaran Ramazan Çiçek’e, Ayvalık’ta da 7 yaşında bir lösemi hastasının bulunduğunun bilgisinin verildiği toplantıda Çiçek, “Türk Kızılayı olarak biz bağış kampanyalarını kişiye özgü olarak değil, tamamen ülkemiz genelindeki tüm lösemi hastalarına yönelik gerçekleştiriyoruz. Bu kapsamda, bağışçılarımıza yönelik yaptığımız testlerde aldığımız numuneleri hastalarımızda sistematik olarak inceliyor ve dokusu, hastaya uyan bağışçılarımız aracılığıyla bu kök hücrelerin nakledilebilmesini sağlıyoruz” dedi.