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Çiçekdağı ilçesine kilit parke üretim tesisi kuruluyor

KIRŞEHİR HABERLERİ  | 05.12.2020 16:51 | Son Güncelleme

Kırşehir’in Çiçekdağı ilçesinde "Kum Eleme-Yıkama, Kilit Parke Üretim Tesisi" kurma çalışmalarına başlanıldı.İlçe Belediye Başkanı Hasan Hakanoğlu, ilçede ekonomiye can suyu olacak çalışmaları yürüttüklerini söyledi.

Kırşehir’in Çiçekdağı ilçesinde "Kum Eleme-Yıkama, Kilit Parke Üretim Tesisi" kurma çalışmalarına başlanıldı.
İlçe Belediye Başkanı Hasan Hakanoğlu, ilçede ekonomiye can suyu olacak çalışmaları yürüttüklerini söyledi. Hakanoğlu açıklamasında; "Çiçekdağı ve bölgemizde ekonomiye ve istihdama katkı sağlayacak olan projelerimizi hızla hayata geçirirken, Kum Eleme Yıkama Tesisimizin yanı sıra bir çok kişiye iş istihdamı sağlayacak olan Kilit Parke Üretim Tesisimizi kurmaya başladık” dedi.
Başkan Hakanoğlu, Kum Eleme-Yıkama tesis kurulum çalışmalarında sona doğru yaklaşıldığını Çiçekdağın da Kilit Parke Üretim Tesisi kurma çalışmalarına başlamanın da heyecanını yaşadıklarını belirtti.

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