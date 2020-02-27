YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Adana
  4. Çiftçi elektrik kesintilerinden dertli

Çiftçi elektrik kesintilerinden dertli

ADANA HABERLERİ  | 27.02.2020 10:20 | Son Güncelleme

Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan, son zamanlarda çiftçilere aynı ay içerisinde 2 faturalandırma yapıldığını ve çiftçiye borç bilgisi verilmeden elektriklerinin kesildiğini iddia etti.

Çiftçi elektrik kesintilerinden dertli

Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan, son zamanlarda çiftçilere aynı ay içerisinde 2 faturalandırma yapıldığını ve çiftçiye borç bilgisi verilmeden elektriklerinin kesildiğini iddia etti. Yaşanan elektrik kesintilerinden dolayı çiftçilerin mahsulünü, ürününü zamanında sulayamadığını söyleyen Doğan, bir an önce bu sorunun çözülmesi gerektiğini belirtti.
Çiftçinin elektrik kesilmelerinden dolayı yaşadığı sorunları dile getiren Başkan Doğan, ‘‘Çukurovamızın bereketli topraklarında çiftçilerimizin çoğu salma sulamadan çıkarak damlama ve yağmurlama sistemine geçtiği için elektrik enerjisini kullanmaktadırlar. Tarımsal sulamada daha çok yaz aylarında kullanılan elektrik enerjisi Aralık, Ocak, Şubat aylarında kullanılmamasına rağmen yansıtılan faturalardan çiftçilerimiz mağdur olmaktadır. Elektrik faturalarından bilgisi olmayan çiftçilerimiz kesilen elektrikleri sebebiyle zor durumda bırakılmıştır. Bu uygulamanın bir an önce düzeltilerek mağduriyetlerin giderilmesi gerekmektedir. Çiftçilerimizden aldığımız şikayetler doğrultusunda ilgili kurumlarla görüşmeler yapılmıştır. Bununla birlikte mağduriyetlerin giderilmesi için hükümetimizden ve Tarım ve Orman Bakanlığından da yardım bekliyoruz" diye konuştu.

Tarımsal sulama meskene göre yüzde 14 daha pahalı
Tarımsal sulamadaki yüksek fiyatlara da değinen Doğan, ‘‘Ovamızda elektrik ile sulama çoğaldı. Ürün yetiştiren çiftçilerimizin maliyetlerinin daha az olması için elektrik fiyatlarının meskenden düşük olması gerekmektedir. Böyle bir düzenlemenin bir an önce yapılmasını bekliyoruz. Bir çok sıkıntıyla mücadele eden çiftçilerimizin ürünlerinden daha çok verim alabilmesi için bu maliyetlerin düşürülmesi gerekmektedir” dedi.
Tarımsal sulamanın zaruri ihtiyaç olduğunun altını çizen Doğan, yüksek fiyat ve çiftçinin bilgisi dışında oluşan borçlardan dolayı kesilen elektrik sorunlarının bir an önce çözülmesi gerektiğini ifade etti.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Güney Afrika'daki tehlikeli yolculuk! Tek bir kare için... Güney Afrika'daki tehlikeli yolculuk! Tek bir kare için...
60 yaşındaki adam beslediği köpekler tarafından öldürüldü!60 yaşındaki adam beslediği köpekler tarafından öldürüldü!

En Çok Okunan Yerel Haberler

Gebze’de güzellik salonları denetlendi

Gebze’de güzellik salonları denetlendi

Milletvekili Erol;"Çevre ve İmar Komisyonu incelemede bulunacak"

Milletvekili Erol;"Çevre ve İmar Komisyonu incelemede bulunacak"

AK Parti’den Başkan Tekin’e ziyaret

AK Parti’den Başkan Tekin’e ziyaret

Balıkesir’de üniversite güvenlik toplantısı yapıldı

Balıkesir’de üniversite güvenlik toplantısı yapıldı

Çeşme’de limanda nefes kesen tatbikat

Çeşme’de limanda nefes kesen tatbikat

Otomobiliyle polisten kaçan alkollü sürücü 4 araca çarptıktan sonra yakalandı

Otomobiliyle polisten kaçan alkollü sürücü 4 araca çarptıktan sonra yakalandı

Adana Namaz Vakitleri 27 Şubat Perşembe

İmsak
05:47
Sabah
07:07
Öğle
12:57
İkindi
16:06
Akşam
18:37
Yatsı
19:51

Adana Nöbetçi Eczaneler27 Şubat Perşembe

Bal Eczanesi
Seyhan
Belde Eczanesi
Seyhan
Doğancem Eczanesi
Seyhan
Eda Eczanesi
Seyhan
Handenaz Eczanesi
Seyhan
Obalar Eczanesi
Seyhan
Öznur Eczanesi
Seyhan
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Adana'dan İdlib'e bir tır soba yardımı

Adana'dan İdlib'e bir tır soba yardımı

Başkan Çetin: "Kriz en çok belediyeleri vurdu"

Başkan Çetin: "Kriz en çok belediyeleri vurdu"

Trt Çukurova Bölge Müdürü Kahveci, Görevinden Alındı

Trt Çukurova Bölge Müdürü Kahveci, Görevinden Alındı

20. Uluslararası Altın Koza Film Festivali

20. Uluslararası Altın Koza Film Festivali

16 yaşında geneleve gitti, hayatı karardı

16 yaşında geneleve gitti, hayatı karardı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.