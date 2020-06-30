İSTANBUL (AA) - "Bu toprakların kanalı" mottosuyla 6 yıldır yayın yapan ve tarım, hayvancılık ve gıda konularında içerikleriyle öne çıkan Çiftçi TV, Vodafone TV'de izleyicilerle buluşuyor.

Vodafone açıklamasına göre, Çiftçi TV, sektörün deneyimli isimlerinin hazırladığı eğitim programları, köy yaşamına dokunan aktüel programlar ve tematik habercilikle özellikle kazancını tarım ve hayvancılığa bağlamış 25 milyonluk hedef kitle ile kendini toprağa bağlı hisseden her kesime ulaşıyor.

Vodafone TV ise kullanıcılarına, 24 saate kadar geri alma özelliği ile 80'i aşkın TV kanalını ve çoğunluğu dizi, film, belgesel ve çizgi filmden oluşan 4 binin üzerinde seç-izle içeriği; akıllı telefonlarından, tabletlerinden, web'den ve Smart TV üzerinden izleme imkanı sunuyor.

- "Dijital tarım dönüşümünü yaygınlaştırmak istiyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Vodafone Türkiye Kurumsal Satış Direktörü Ender Özgün, sürdürülebilir tarım ve gıdayı desteklediklerini belirterek, dijital tarım dönüşümünü yaygınlaştırmak için bir ekosistem oluşturmak istediklerini bildirdi.