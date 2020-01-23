Çiftçilere bilgilendirme toplantısı

Tarım Sigortaları Havuzu (TARSİM) Bölge Müdürü Cemal Tozkoparan, Tekirdağ’ın Muratlı ilçesinde bilgilendirme toplantısı gerçekleştirdi.

Muratlı Önder Çiftçi Danışmanlık Derneği’ndeki toplantıya; Muratlı İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ertekin Günaçtı, sivil toplum kuruluşları yöneticileri, teknik personel ve üreticiler katıldı. Üreticilere yönelik güncel değişiklikler hakkında bilgilendirme sunumu yapan TARSİM Bölge Müdürü Cemal Tozkoparan, yaklaşık 2 saat süren toplantıda merak edilen soruları da yanıtladı.

Tarım sigortası sayesinde çiftçinin olası bir doğal afette zararlarının karşılandığını kaydeden Tozkoparan, Trakya’da sigortalılık oranının Türkiye ortalamasının üzerinde olduğunu söyledi. Tozkoparan, “Türkiye’de çiftçi kayıt sistemine kayıtlı olanlar itibariyle sigortalılık oranı yüzde 20’ye yeni yaklaştı. Ama Trakya yüzde 50’nin üzerinde sigortalılık oranına sahiptir. Burası gerçekten tam bir Avrupa bölgesi. Hatta sigortalılık oranı 2-3 ilimizde yüzde 55’in üzerinde. Burada ÇKS’ye kayıtlı her iki birimden biri sigortalı. Bu Türkiye ortalamasının çok üzerinde. O yüzden kendimizle iftihar edelim ama yine de bu rakamı biraz daha yükseltelim. Bize yakışan odur” diye konuştu.

TARSİM sigortasının zorunlu olmadığını söyleyen Tozkoparan, fakat olası bir doğal afette devletin de 2090 sayılı afet kanununu çalıştırmayacağını belirtti.



