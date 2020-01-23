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Çiftçilere kredi bilgilendirmesi

SİVAS HABERLERİ  | 23.01.2020 09:34 | Son Güncelleme

Sivas’ta, tarımsal krediler, kredi yapılandırması ve borç erteleme konusunda çiftçilere yönelik bilgilendirme toplantısı düzenlendi.Sivas Ziraat Odası Ahmet Ataman Konferans Salonunda gerçekleştirilen toplantıya Sivas Ziraat Odası Başkanı Hacı Çetindağ, Ziraat Bankası Bölge Yöneticisi Serdar Bulut, Ziraat Bankası şube müdürleri ile çok sayıda çiftçi katıldı.Toplantının açılış konuşmasını gerçekleştiren Sivas Ziraat Odası Başkanı Hacı Çetindağ, programa yoğun ilgi gösteren çiftçilere teşekkür etti.2020 yılının ilk toplantısını gerçekleştirdiklerini ifade eden Çetindağ, “Biliyorsunuz geçtiğimiz günlerde ilimize gelen Hazine ve Maliye Bakanımız Sayın Berat Albayrak çiftçilerimizle ilgili çok güzel müjdeler verdi.

Sivas’ta, tarımsal krediler, kredi yapılandırması ve borç erteleme konusunda çiftçilere yönelik bilgilendirme toplantısı düzenlendi.
Sivas Ziraat Odası Ahmet Ataman Konferans Salonunda gerçekleştirilen toplantıya Sivas Ziraat Odası Başkanı Hacı Çetindağ, Ziraat Bankası Bölge Yöneticisi Serdar Bulut, Ziraat Bankası şube müdürleri ile çok sayıda çiftçi katıldı.
Toplantının açılış konuşmasını gerçekleştiren Sivas Ziraat Odası Başkanı Hacı Çetindağ, programa yoğun ilgi gösteren çiftçilere teşekkür etti.
2020 yılının ilk toplantısını gerçekleştirdiklerini ifade eden Çetindağ, “Biliyorsunuz geçtiğimiz günlerde ilimize gelen Hazine ve Maliye Bakanımız Sayın Berat Albayrak çiftçilerimizle ilgili çok güzel müjdeler verdi. Hem yaptıklarını hem de yapacaklarını anlattı. Ben de kendilerine teşekkür ettim. Cumhurbaşkanımızın bir sözü var: Tarımda kendi kendine yetmeyen ülkenin bağımsızlığından söz edilemez. Hakikaten bu çok önemli. Türkiye Ziraat Odaları Birliği Genel Başkanımız Sayın Şemsi Bayraktar’ın da bir sözü var: Çiftçi üretmezse bu ülke ne yapacak? Biz çiftçilerin üretmesi lazım ki bugün 82 milyonluk ülke nüfusu, 4 milyon 500 binlik mülteci ve 25 milyon turisti doyurabilelim. Çiftçilerimizin üretmesi gerekiyor ki başka ülkelere muhtaç olmayalım. Dünyanın bütün ülkelerinin ülkemizde oyunlar oynadığı bugünlerde bizim çiftçilerimizin daha çok çalışması, daha çok üretmesi lazım. Elbette çiftçilerimizin girdi maliyetlerinin azalması lazım. Başta motorin, gübre, ilaç gibi girdilerin düşük olması lazım ki bizim çiftçilerimiz üretmeye devam edebilsin” dedi.
Sivas’ın iklim şartlarının çiftçiler açısından zor olduğunu dikle getiren Çetindağ, “Sivas hem ikliminden dolayı hem de rakımın yüksek olmasından ötürü soğuk bir memleket. Bu topraklarda çiftçilik yapmak kolay değil. Bugün Akdeniz ve Ege Bölgesi’nde yer alan illere baktığımız zaman o bölgelerin çiftçileri ile bizim çiftçilerimizi kıyasladığımız zaman büyük farklar var. Çünkü Adana’da çiftçi 3-4 ürün üretiyor, 3-4 de destek alıyor ama bizim burada sadece buğday ve yem bitkileri ile hayvancılıkta destek alabiliyoruz. Aslında bu dengesizliğin giderilmesi lazım. Biz bunları Ankara’da bakanlık nezdinde raporlar haline anlatıyoruz. Yöre farklarının dikkate alınması lazım. Bölge Müdürümüz Murat Bulut beye katılımlarından dolayı teşekkür ediyorum. Çiftçilerimizin programımıza gösterdikleri yoğun ilgiden dolayı mutlu olduğumu da belirtmek istiyorum. Toplantımızın hayırlara vesile olmasını diliyorum. Çiftçilerimize de bereketli yıllar temenni ediyorum” diye konuştu.
Başkan Çetindağ’ın açılış konuşmasının ardından Ziraat Bankası Bölge Yöneticisi Serdar Bulut, çiftçilere verdikleri tarımsal krediler hakkında sunum yaparak kredi yapılandırması ve borç ertelemesi konusunda katılımcıların sorularını yanıtladı.

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