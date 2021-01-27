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Çiftlikönü Mahalle Konağı ve Semt Sahası projesinde sona gelindi

27.01.2021 13:23 | Son Güncelleme:
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Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, Çiftlikönü Mahallesi’nde inşası son aşamaya gelen Mahalle Konağı ve Semt Spor Sahası’ndaki çalışmaları yerinde inceledi.

Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, Çiftlikönü Mahallesi’nde inşası son aşamaya gelen Mahalle Konağı ve Semt Spor Sahası’ndaki çalışmaları yerinde inceledi. Başkan Cüneyt Yüksel, yürütülen çalışmaları denetlerken yapılacak son düzenlemeleri planladı.
Kısa süre içinde çalışmaların tamamlanmasının beklendiği projenin Çiftlikönü Mahallesi’ne değer katması bekleniyor. Salgın dönemi sonrası çeşitli eğitimlerin verilebileceği, toplantıların yapılabileceği ve gençlerin sporla meşgul olabileceği bir merkez ilçeye kazandırılmış olacak.

“Yakında açıyoruz”
İncelemeler sırasında konuyla ilgili açıklamada bulunan Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, “Çiftlikönü mahallemizde yapımı son aşamaya gelen Semt Sahası ve Mahalle Konağımızı çok yakında açıyoruz. Şehrimize kazandıracağımız yatırımımıza ilişkin yerinde yaptığımız değerlendirmede, projemiz kapsamındaki son düzenlemeleri planlayarak, ekiplerimize kolaylıklar diledik. Şimdiden Çiftlikönü mahallemize ve Süleymanpaşa’mıza hayırlı olsun” diye konuştu.

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