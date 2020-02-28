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Cihannüma Derneği Kayseri İl Başkanı Fevzi Konaç: “Gençlik ile geçmiş buluşsun ve mirasımız aktarılsın istiyoruz”

KAYSERİ HABERLERİ  | 28.02.2020 09:59 | Son Güncelleme

Ölümünün 9.

Ölümünün 9. yılında Saadet Partisi’nin rahmetli Genel Başkanı Necmettin Erbakan’ı anmak için Cihannüma Derneği ve Türkiye Gençlik Vakfı(TÜGVA) tarafından düzenlenen ‘Yol O’nun’ isimli konferansta konuşan Cihannüma Derneği Kayseri İl Başkanı Fevzi Konaç, “Gençlik ile geçmiş buluşsun ve mirasımız aktarılsın istiyoruz” dedi.
TÜGVA Talas 15 Temmuz Şehit Halil Kantarcı Yükseköğretim Yurdu’nda düzenlenen programa Cihannüma Derneği Genel Başkanı Mustafa Şen, Cihannüma Derneği Kayseri İl Başkanı Fevzi Konaç, TÜGVA Kayseri İl Başkanı Murat Tuna, Kayseri İl Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürü Murat Eskici, Kayseri İl Sağlık Müdürü Ali Ramazan Benli, Gönüllü Kültür Kuruluşları Kayseri Şube Başkanı Ahmet Taş ve yurt öğrencileri katıldı.
Türkiye genelinde düzenlenen programın amacının Necmettin Erbakan’ı tanıtmak olduğunu söyleyen Cihannüma Derneği Genel Başkanı Mustafa Şen, “Bugün gerçekleşen program, Türkiye’nin her tarafında Cihannüma olarak yaptığımız ‘Yol O’nun’ konferansları kapsamında bir program. Bunu diğer pek çok vakıf ve derneklerle birlikte yapıyoruz. Bugün de burada TÜGVA ile yapıyoruz. Dolayısıyla TÜGVA ve Cihannüma’dan katılımcıların olduğu bir program olacak. Programın ana teması vefa ve vefa deyince de bugün kıymetli hocamız Necmettin Erbakan’ın vefatının 9. yıl dönümü. Bugün de hocamızı konuşacağız burada. Erbakan hocamızın siyasi duruşunu, görüşlerini, bize bıraktığı emaneti, o emaneti nasıl taşıyacağımızı ve siyaset üstü bir insan olduğunun idrakı içinde olmamız gerektiğini konuşacağız” dedi.
Cihannüma Derneği Kayseri İl Başkanı Fevzi Konaç, gençler ile geçmişin bir arada olarak, birbiri ile bilgi paylaşımının arttırılmasını istediklerini söyleyerek sözlerine şu şekilde devam etti:
“Tüm Türkiye çapında Cihannüma Genel Merkezimizin ‘Yol O’un’ çalışmaları doğrultusunda biz de Kayseri’de Genel Başkanımız Mustafa Şen’i misafir ediyoruz. Gençliğin içinden geçtiği süreç belliyken, bir gençlik teşkilatı olan TÜGVA ile beraber çalışmalar bir taraftan yapılırken, diğer taraftan da Türkiye’nin geleceğini siyasetini ve bu anlamda bize bırakılan mirasın devamı anlamında neler yapabiliriz kaygısını taşıyoruz. 28 Şubat arefesi ve rahmetli Erbakan hocamızın ölüm yıl dönümündeyiz. Onu hayırla anmak, yolunda yürüdüğümüzü ifade etmek, bir daha 28 Şubat’lar olmasın diye bu ülkede hayırlı ve güzel çalışmalar yapmak anlamında, gençlere bunları anlatmak, gençlik ile geçmiş bir araya gelsin ve bu miras aktarımı onlara da ulaşsın anlamında program düzenliyoruz. Çalışmaların Kayseri ayağında da çok değerli bir konuğu misafir ediyoruz. Umarım burada katılımcılar üzerinden bir daha bu ülkede 28 Şubatlar olmasın ve Erbakan’ın izinden yürüyen bir neslin Türkiye’nin geleceğini inşa etmeye devam ettiği mesajı verilsin anlamında bugün buradayız.”

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