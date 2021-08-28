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Cihat Arslan, Galatasaray karşısında galibiyete inanıyor

28.08.2021 11:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kasımpaşa Teknik Direktörü Cihat Arslan, yarın Galatasaray ile yapacakları maçta iyi mücadele ederek galip geleceklerine inandığını söyledi.

Cihat Arslan, Galatasaray karşısında galibiyete inanıyor

Deneyimli teknik adam, Süper Lig'in 3. haftasında Galatasaray'ı ağırlayacakları müsabakayla ilgili AA muhabirine değerlendirmede bulundu.

Çok zor bir maça çıkacaklarının altını çizen Cihat Arslan, "Galatasaray'ın eski futbolcusuyum. Fatih (Terim) hocayla Ümit Milli Takım'da ve Galatasaray'da çalıştık. Sonuçta oynadığınız takım Galatasaray. Sadece bir takım değil. Türkiye'nin en büyük 3 camiasından biri. Çok fazla saygı hak ediyorlar. Sizin de buna yeterli önemi vererek hazırlanmanız gerekiyor. En küçük ayrıntıları bile atlamamanız gereken bir maç. Kazanmak istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'nde Danimarka ekibi Randers'ı 2-1 mağlup ederek gruplara kaldığı play-off turu rövanşını statta takip ettiğini aktaran Arslan, "Alacağımız bazı kararları ve yapacağımız antrenmanları şekillendirme şansı buldum. Güzel bir akşamdı. Gurur duyduk. Bundan sonra ise rakip olarak yenmenin yollarını arayacağız. Kasımpaşa'yı büyük takımlara karşı hazırlama ve bu takımları yenebilme şifrelerini ortaya dökme zamanı. Kazanma yolunda performans sarf etmek istiyoruz" diye konuştu.

"KARŞIMIZDA BÜYÜK BİR TAKIM VAR"

Cihat Arslan, Galatasaray'ın hafta içinde maç yapmasının kendileri için avantaj oluşturup oluşturmadığıyla ilgili, "Asla avantaj olarak görmüyorum. Maç oynama alışkanlığı çok daha güzeldir. Avrupa'da takımlar 2-3 günde bir maç oynuyor. Maç oynama alışkanlığı aslında daha tehlikelidir. Her şey daha otomasyona bağlanmıştır. Haftalık periyotta zaman zaman bu tempoyu yakalayamayabilirsiniz. Karşımızda büyük bir takım var. Asla hafife almamak gerekiyor" şeklinde konuştu.

Kasımpaşa'nın köklü bir kulüp olduğunu ve büyük takımları birçok kez mağlup ettiğini hatırlatan Arslan, "Hem taktiksel hem de fiziksel olarak galibiyet için sahada olacağız. Ama oynadığımız bir futbol müsabakası. Bunun arkasında her türlü netice var. Tabii ki kazanan tarafta olmak istiyoruz" diyerek sözlerini tamamladı.

KAYNAK: AA
FOTOĞRAF: AA

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Anahtar Kelimeler:
Süper Lig Galatasaray Futbol Kulübü Kasımpaşa
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