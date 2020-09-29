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Çıkan yangında çam ağaçları zarar gördü

AFYONKARAHİSAR HABERLERİ  | 29.09.2020 10:28 | Son Güncelleme

Afyonkarahisar’ın Sandıklı ilçesine bağlı Alagöz köyü yakınında çıkan yangında 200 dekar alandaki çam ağaçları zarar gördü.Alagöz köyü yakınlarında bulunan ormanlık alan ve tarım arazilerine yakın yerde henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı.

Afyonkarahisar’ın Sandıklı ilçesine bağlı Alagöz köyü yakınında çıkan yangında 200 dekar alandaki çam ağaçları zarar gördü.
Alagöz köyü yakınlarında bulunan ormanlık alan ve tarım arazilerine yakın yerde henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Yangını haber alan Alagöz köyü muhtarı Ramazan Çetinkaya, itfaiyeden yardım istedi. Bu sırada köy sakinleri yangına müdahale ederken, bölgeye gelen Sandıklı Belediyesi’ne bağlı itfaiye ekibi ve Orman İşletme Müdürlüğü’nün arazözleri yangına müdahale etti.
Yaklaşık 2 saat içerisinde kontrol altına alınan yangın sonrası 200 dekarlık alanda bulunan çam ağaçlarının zarar gördüğü bildirildi.
Olayın ardından jandarma tarafından inceleme başlatıldı.

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