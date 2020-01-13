Cilt yaşlanması nedir? Cilt yaşlanması belirtileri nelerdir? Cilt yaşlanmasını önlemek için ne yapmalı?

Cilt yaşlanmasını önlemek için ne yapmalı sorusunu yanıtlayan ve cilt yaşlanması ile ilgili önerilerde bulunan Dermatoloji Uzmanı Dr. Ata Nejat Ertek, “Cilt yaşlanması diğer organlardan farklıdır seyreder. Cilt sadece içten değil, dıştan da yaşlanır. Vücudunuzun en büyük organını, cildinizi diğer organlardan ayıran başlıca fark onun dış etkilere de açık olmasıdır.Bu nedenle de çevresel faktörler deri yaşlanmasını etkilemektedir. Ultraviyole, hava kirliliği, enfeksiyonlar, sigara içmek ve bazı hormonal faktörler yaşlanma sürecini hızlandıran en önemli etkenlerdir” diye konuştu.

CİLT YAŞLANMASI BELİRTİLERİ NELERDİR?

Cilt yaşlanırken bazı sinyaller verdiğini dile getiren Dr. Ata Nejat Ertek, cilt yaşlanması belirtilerinden bazılarını şöyle aktardı:

“Kırışıklıklar;

Cilt yaşlanması belirtileri arasında en çok dikkat çeken kırışıklıklar oluyor. Üstteki tabaka(epidermis) koruyucu tabaka olarak aslında vücudun su ve ısı kaybını kontrol eder. Alttaki tabakanın (dermis) temel yapısını oluşturan kollajen lifler, hyaluronik asit ve mukopolisakkaritler zamanla azalır. Elastik liflerde yapısal olarak bozulma meydana gelir. Yüz hareketleri de çizgi ve kırışıklıkların ortaya çıkmasına neden olur. Kırışıklıkların oluşumunu hızlandıran diğer faktörler ise sigara ve alkol kullanımı, genetik faktörler, hormonlar, stres, uykusuzluk, yanlış ve kötü beslenme, az su tüketimi, güneş ışınlarına maruz kalmak gibi...