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Cilt yaşlanması nedir? Cilt yaşlanması belirtileri nelerdir? Cilt yaşlanmasını önlemek için ne yapmalı?

ERZURUM HABERLERİ  | 13.01.2020 12:00 | Son Güncelleme

Yaşlılık bulgularını gizleme ve daha genç görünme isteği her geçen gün giderek artış gösteriyor. Estetik kaygılarla güzel görünmek için farklı yollara başvuran kişiler için cilt yaşlanması konusunda bazı önerilerde bulunan Dr. Ata Nejat Ertek, cilt yaşlanması belirtileri ile ilgili açıklama yaptı. Cilt yaşlanmasını önlemek için cilt yaşlanması belirtilerini dikkate almak gerektiğini söyleyen Dr. Ertek, cilt yaşlanması için bakın hangi önerilerde bulundu. İşte cilt yaşlanması belirtileri...

Cilt yaşlanması nedir? Cilt yaşlanması belirtileri nelerdir? Cilt yaşlanmasını önlemek için ne yapmalı?

Cilt yaşlanmasını önlemek için ne yapmalı sorusunu yanıtlayan ve cilt yaşlanması ile ilgili önerilerde bulunan Dermatoloji Uzmanı Dr. Ata Nejat Ertek, “Cilt yaşlanması diğer organlardan farklıdır seyreder. Cilt sadece içten değil, dıştan da yaşlanır. Vücudunuzun en büyük organını, cildinizi diğer organlardan ayıran başlıca fark onun dış etkilere de açık olmasıdır.Bu nedenle de çevresel faktörler deri yaşlanmasını etkilemektedir. Ultraviyole, hava kirliliği, enfeksiyonlar, sigara içmek ve bazı hormonal faktörler yaşlanma sürecini hızlandıran en önemli etkenlerdir” diye konuştu.

CİLT YAŞLANMASI BELİRTİLERİ NELERDİR?

Cilt yaşlanırken bazı sinyaller verdiğini dile getiren Dr. Ata Nejat Ertek, cilt yaşlanması belirtilerinden bazılarını şöyle aktardı:

Kırışıklıklar;
Cilt yaşlanması belirtileri arasında en çok dikkat çeken kırışıklıklar oluyor. Üstteki tabaka(epidermis) koruyucu tabaka olarak aslında vücudun su ve ısı kaybını kontrol eder. Alttaki tabakanın (dermis) temel yapısını oluşturan kollajen lifler, hyaluronik asit ve mukopolisakkaritler zamanla azalır. Elastik liflerde yapısal olarak bozulma meydana gelir. Yüz hareketleri de çizgi ve kırışıklıkların ortaya çıkmasına neden olur. Kırışıklıkların oluşumunu hızlandıran diğer faktörler ise sigara ve alkol kullanımı, genetik faktörler, hormonlar, stres, uykusuzluk, yanlış ve kötü beslenme, az su tüketimi, güneş ışınlarına maruz kalmak gibi...

Kahverengi Lekeler:
Cilt yaşlanması belirtilerine kırışıklıklardan sonra, koyu renkli lekeler muhtemelen cilt yaşlanmasının en belirgin işaretidir. Lekeler ciltteki melanosit hücrelerinin salgıladığı melanin pigmentinin ciltte birikmesi sonucu meydana gelir. Bu lekelerin en büyük nedeni çok fazla korunmasız olarak güneş ışınlarına maruz kalmaktır. Bu cilt lekelerinin bazıları zararsız olup sadece kozmetik olarak rahatsızlık verir. Ancak bazıları da önemli sağlık sorunlarına neden olabileceği için uzman dermatoloji doktorları tarafından takip edilmeleri gerekir.

Kuruyan Cilt:
Cilt yaşlanması belirtilerinden biri diğeri de kuru cilt. İlerleyen yaşla (30 yaş sonrası) birlikte ciltte nem kaybı oluşmaya başlar. Cilt daha hızla nem kaybeder, cildin elastikiyeti ve canlılığı kaybolur. Cildin parlaklığı da azalır. Derinin su tutma ve ısıyı koruma özelliği azalması nedeniyle derinin dış ortama karşı koruyuculuk özelliği de azalır. Derinin alt tabakalarında kollajen ve elastin miktarının azalması deride gevşeme, sarkma, ince ve derin kırışıklıkların oluşumuna yol açar.” (İHA)

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