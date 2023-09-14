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Cinayet şüphelileri çelik yelekle adliyeye sevk edildi

14.09.2023 11:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa’nın İnegöl ilçesinde meydana gelen silahlı kavgada Engin Yılmaz(35)’ı başından tabancayla vurarak öldüren dayısı Hayrullah A. Ve 3 şüpheli adliyeye sevk edildiler.

Olay dün 13.00 sıralarında kırsal Hocaköy mahallesinde ki ormanlık alan yolunda meydana geldi.

Dayı Hayrullah A.(41) yeğeni Engin Yılmaz(35), diğer akrabaları Mehmet E.(34) Ve Serkan E.(33) İle birlikte 16 AYT 715 plakalı araçla olayın yaşandığı yere gittiler. Dayı ve yeğen arasında alacak-verecek nedeniyle tartışma çıktı. Tartışma bir anda kavgaya dönüştü. Öfkeli dayı elindeki tabancayla yeğenine kurşun yağdırdı. 3 merminin başına isabet ettiği Engin Yılmaz, hayatını kaybetti.
Aracıyla kaçtı

Cinayet zanlısı dayı Hayrullah A., Serdar E.’yi(36) telefonla arayarak olay yerinden kendilerini almasını istedi. Serdar E. 16 ALU 345 plakalı araçla olay yerine gelerek, Hayrullah A., ve kardeşleri Mehmet E. Ve Serkan E.’yi alıp olay yerinden kaçtılar.

Olaydan bir saat sonra çevre yolunda devriye atan ekiplerin, cinayet zanlısının bulunduğu aracı fark etti. Dur ihtarına uymayan sürücü kaçmaya başladı. 1 kilometre süren kovalamaca sonucu araç önü kesilerek durduruldu. Araçtaki sürücü Serdar E., yakalandı.
Ormanda yakalanadılar

Kaçan şüpheliler Hayrullah A.,, Mehmet E. Ve Serkan E., Esenköy mahallesindeki ormanlık alanda JASAD ve Jandarma ekiplerince yakalanarak gözaltına alındılar.

Gencin cenazesi savcılık incelemesinin ardından kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Adli Tıp kurumuna gönderildi.
Jandarma komutanlığında sorgulamaları tamamlanan 4 şüpheli de çelik yelek giydirilerek Adliyeye sevk edildiler.

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