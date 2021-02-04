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Çineli kayıp kadına ulaşıldı

04.02.2021 17:58 | Son Güncelleme:
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Çineli kayıp kadına ulaşıldı

Aydın’ın Çine ilçesinde beş gün önce evden ayrılan ve hakkında kayıp başvurusunda bulunan Nazan A.’nın (28) başka bir ilde polise ifade vererek, hayati tehlikesinin bulunmadığına dair ifade verdiği iddia edildi.Edinilen bilgiye göre, Çine ilçe merkezinde yaşayan üç çocuk annesi Nazan A.

Aydın’ın Çine ilçesinde beş gün önce evden ayrılan ve hakkında kayıp başvurusunda bulunan Nazan A.’nın (28) başka bir ilde polise ifade vererek, hayati tehlikesinin bulunmadığına dair ifade verdiği iddia edildi.
Edinilen bilgiye göre, Çine ilçe merkezinde yaşayan üç çocuk annesi Nazan A. (28), beş gün önce evden ayrıldı. Akşam saatlerinde eve dönmeyen Nazan A.’nın yakınları polise giderek kayıp başvurusunda bulundu. Polis ekipleri üç çocuk annesi genç kadını bulmak üzere çalışma başlattı. Yapılan aramalar sonucunda polis ekipleri Nazan A.’ya başka bir ilde ulaştı. Karakola gidip ifade verdiği öğrenilen Nazan A.’nın kendi isteği ile evden ayrıldığını, hayati tehlikesinin bulunmadığını söylediği öğrenildi. Verilen ifade doğrultusunda genç kadını arama çalışmaları sonlandırıldı.

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