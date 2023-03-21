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Cinsel saldırıyla köpeğin ölümüne yol açtığı iddia edilen sanığa 1 yıl 2 ay hapis

21.03.2023 15:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ankara'da kendisine emanet edilen köpeğe cinsel saldırıda bulunup ölümüne yol açtığı iddiasıyla yargılanan Volkan U, "sahipli mala zarar verme" suçundan 1 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Ankara 40. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuksuz sanık Volkan U. katılmazken, avukatı salonda hazır bulundu.

Mahkeme hakimi, duruşma savcısının önceki celselerde mütalaasını sunduğunu dosyada incelenecek başkaca bir delili bulunmadığını belirterek hükmü açıkladı.

Buna göre, sanık Volkan U. "sahipli mala zarar verme" suçundan 1 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme, sanığın cezasını ertelemedi.

OLAYIN GEÇMİŞİ

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianameye göre, cenaze nedeniyle şehir dışına çıkmak zorunda kalan S.T, köpeğini Çankaya Küçükesat'taki evinde bakması için 5 yıldır tanıdığı Volkan U'ya teslim etti.

Komşuların telefonu üzerine eve giden U.S, köpeğin öldüğünü anlayınca durumu polise bildirdi.

Köpeğin ölümüne neden olduğu iddiasıyla gözaltına alınan Volkan U, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince adli kontrolle serbest bırakıldı.

Başsavcılık, Volkan U. hakkında, "sahipli mala zarar verme" suçundan 4 aydan 3 yıla kadar hapisle cezalandırılması talebiyle iddianame düzenleyerek dava açtı.

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