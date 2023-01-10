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  4. Cinsiyet değiştirmişti! Sıfır beden olup üstsüz poz veren Beren Güney eleştirilere yanıt verdi

Cinsiyet değiştirmişti! Sıfır beden olup üstsüz poz veren Beren Güney eleştirilere yanıt verdi

10.01.2023 14:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Basketbolcu Kerem Tunçeri ve futbolcu Mohamed Elneny'den aldığı mesajları ifşa eden sosyal medya fenomeni Beren Güney cinsiyet değiştirdi, 30'a yakın ameliyat oldu ve kendini yeniden yarattı. Kıvrımlarıyla dikkat çeken Güney şimdilerde neredeyse sıfır beden... Üstsüz poz veren fenomen değişimine dair eleştirilere bakın ne yanıt verdi.

Cinsiyet değiştirmişti! Sıfır beden olup üstsüz poz veren Beren Güney eleştirilere yanıt verdi

Ünlü isimlerden gelen mesajları ifşa ederek bir süre gündemden düşmeyen fenomen Beren Güney'i görenler tanıyamıyor. Cinsiyet değiştirme ameliyatı sonrası resmen servet harcayan fenomen Beren Güney 30'a yakın ameliyat olmuştu.

Sık sık tarzını değiştiren Güney son olarak doğal olmak istediğine karar vermişti. 500 bin TL harcama yapan sosyal medya fenomeni daha önce "Yüzümdeki tüm dolguları eritip aşırı duran cerrahi işlemleri geri düzelttim" demişti.

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Beren Güney şimdi de kıvrımlarını yok etti ve sıfır beden olmaya özendi. Üstsüz pozlarını paylaşan Güney'e kendisiyle bu kadar fazla oynadığı için eleştiri yağdı.

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Beren Güney "Sürekli bir kalıptan çıkıp bir kalıba giriyorsun", "Kaç kere beden değiştirdin" denilince şu yanıtı verdi:

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"Ben özünde zayıf olan biriydima ama siz beni ilk başta farklı tanıdınız o yüzden hak veriyorum. BBL dönemi enfeksiyon kaptığım için 1 yıl boyunca bunun tedavisini gördüm ve ölümden döndüm. Dolgu ve implantlardan arındiıktan sonra kendimi olduğum gibi kabul edip sevmeye çalışıyorum. Evet şimdi zayıfım ve zayıf olan kadınları beğeniyorum neden yanlış yaptığımı anlayamadım?"

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