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Çıplak videosu çıkan Ciciş Esra'dan bir açıklama daha

MAGAZİN HABERLERİ  | 21.04.2018 10:57 | Son Güncelleme

Çıplak videosu internete düşen Esra Ersoy zor günler yaşıyor. Hacı Sabancı'ya gönderdiği iddia edilen videodan sonra Ciciş Esra açıklama üstüne açıklama yapıyor

Çıplak videosu çıkan Ciciş Esra'dan bir açıklama daha

Magazin basınında cicişler olarak tanınan Esra ve Ceyda kardeşler arasında patlak veren kavga, polisin de olaya dahil olmasıyla karakolda noktalanmıştı. Hacı Sabancı'ya gönderdiği iddia edilen çıplak görüntüleri internete düşen Ciciş Esra bir açıklama daha yaptı.

Instagram'dan yaptığı açıklama da "Herkes hata yapabilir" diyen Esra Ersoy " Affedin beni çok üzülüyorum. Çok utanıyorum. O gün çok kötüydüm" dedi.

İşte Esra Ersoy'un açıklaması: "Bu olay itibariyle Türk toplum aile ve örf kurallarına uygun davranacağıma söz veriyorum..."

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esra ersoy ciciş esra

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