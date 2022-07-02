Civan Canova Kartal Tibet'i anlatırken gözyaşlarını tutamadı

Türk Sineması’nın unutulmaz ismi Kartal Tibet’le ilgili duygusal açıklamalarda bulunan Civan Canova ‘’Kartal Tibet benim için çok şey ifade ediyor’’ dedi. Canova ‘’Ben küçükken hayat öyle gerektirdi ve annemle babam ayrıldı, annem Kartal abiyle evlendi. 9 yaşımdan itibaren hep yanımda oldu. Kardeşlerim ve biz birbirimizi hep çok sevdik. Ailesine çok düşkündü. Çocuklarına çok düşkündü. Mesleğine çok düşkündü. Değerli bir insandı. Ben Kartal abiyle beraber büyüdüm. İlk film setine beni kartal abi bir götürdü’’ dedi.

Kartal Tibet ile ilgili konuşurken göz yaşlarını tutamayan Civan Canova ‘’Yeri çok ayrıdır. Her açıdan çok ayrıdır. Bütün dertlerimi, bütün sorunlarımı anlattığım biriydi’’ diyerek Kartal Tibet ile ilgili kardeşi Kumru ile ilgili bir kitap yazma hayallerinin olduğunu söyledi. Canova ‘’Kardeşimle karar verdik. Biz bunu beraber yazalım dedik Kumru ile. Henüz başlamadık ama söz ediyoruz. Konular biriktiriyoruz. Bakalım, zamanı gelecek herhalde’’ dedi.

Küçüklüğünden itibaren resme ilgi duyan ve resimle kendisini ifade etmeyi sevdiğini ifade eden Civan Canova ‘’Resim hep yapıyordum ama yaptıklarımı beğenmiyordum. Bir de utanıyordum insanlara göstermeye. Çoğunu sonra imha ediyordum. Öyle bir dönemdi ama son on yıldır, yoğun resim yapıyorum. Büyük ebat yapıyorum. Sergi açtım birkaç tane. Resimle kendimi ifade etmek de hoşuma gidiyor. Ben yaptığım resimleri kendi evimin duvarlarına asıyorum. Bu belki insanlara megalomanca gelebilir. Ama bana hayatımın albümü gibi geliyor. Böyle bir yolculuk benim hoşuma gidiyor’’ dedi.

