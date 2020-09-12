Çizgi-Yorum Karikatür Sergisi Kartal’da açıldı

Kartal Belediyesi ve Hasat Sanat Atölyesi işbirliği ile 12 Eylül 1980 Askeri Darbesi’nin yıl dönümünde gerçekleştirilen “Çizgi-Yorum” adlı karikatür sergisi, Kartal’da açıldı. Açılış törenine çok sayıda sanatçı ve sanatsever katıldı. 12 Eylül 1980’de yaşanan hukuksuzlukların ve insan hakları ihlallerinin yanı sıra idam cezalarının da yer aldığı karikatürler sergide yer buldu.

Çizgi-yorum adıyla açılan karikatür sergisi ile Kartal’da 12 Eylül Askeri Darbesi anlamlı bir şekilde hatırlandı. Kartal Belediyesi ve Hasat Sanat Derneği işbirliği ile Kartal eski tren istasyonunun bulunduğu sokakta yer alan serginin açılışına Kartallı sanatseverler katıldı. Hasat Sanat Atölyesi üyeleri, karikatüristler, şair ve yazarların davetli olduğu serginin açılış konuşmasını karikatür sanatçısı Öznur Kalender yaptı. 51 yıldır çizdiği ve son olarak hakkında 4 dava açıldığını kaydeden Kalender, karikatür zekâsı ile başa çıkılamayacağını söyledi. Kalenderin ardından söz alan karikatür sanatçısı Hüseyin Aslan da zamanın hızlı değiştiğini ancak sanatın ve karikatürlerin kalıcı olduğunu söyledi. Sergi, eski tren istasyonunun bulunduğu sokakta sanatsever vatandaşları bekliyor.

