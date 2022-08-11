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"Çizgisel" adlı minyatür sergisi Nev Mekan Bağlarbaşı Galeri'de açıldı

11.08.2022 21:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"Çizgisel" adlı minyatür sergisi Nev Mekan Bağlarbaşı Galeri'de açıldı

"Çizgisel" adlı minyatür sergisi Nev Mekan Bağlarbaşı Galeri'de açıldı

İSTANBUL (AA) - Tezhip ve minyatür sanatçısı Gülşen Eryüksel'in çizgi dışı minyatür eserlerinden oluşan "Çizgisel" isimli sergisi sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

Üsküdar Belediyesince Nev Mekan Bağlarbaşı Galeri'de açılan sergide, sanatçının son yıllarda ürettiği 46 eseri yer alıyor.

Sergi açılışında AA muhabirine açıklamalarda bulunan Gülşen Eryüksel, serginin ilk kişisel sergisi olduğunu belirterek "Bu mekanda iki kez ödül almıştım. İlk sergim de burada oldu. Onun için bu mekanın benim için çok özel bir yeri var." dedi.

Eryüksel, sanat yolculuğuna 1990'da başladığını ifade ederek sözlerini şöyle sürdürdü:

"Sanat yolculuğuma çizgiyle başladım. Halen çizgiyle devam edip çizgiden güç alarak çalışmalar yapıyorum. Yaşadığımız çağa uygun olarak da farklı malzemeler, farklı kağıtlar, boyalar deneyip deneysel yaklaşıyorum. Çok heyecanlıyım ama bunlar tabii keyifli heyecanlar. Ben minyatür farklı nesneler üzerinde de denemek istiyorum. Son dönemde biraz renkli çalışmalar yapıyorum."

Hem tezhip hem de minyatür sanatı eğitimi aldığına vurgu yapan usta sanatçı, iki sanatı da bilmenin bir el terbiyesi kazandırdığını ifade etti.

Sergi, 1 ay boyunca sanatseverlerin ziyaretine açık olacak.

- Gülşen Eryüksel kimdir?

Eryüksel, 1961'de İstanbul'da dünyaya geldi. 1990-1994'te Aynur Göksu'dan tezhip, 2010'da ise Taner Alakuş ve Leyla Kara'dan minyatür dersleri alan usta sanatçının eserleri birçok yarışmada sergilendi.

İBB Kültür AŞ tarafından 2016'da düzenlenen Hediyem İstanbul yarışmasında ikincilik ödülü de alan Eryüksel, 2014'ten beri Sertarikzade Kültür Merkezi'nde minyatür eğitimleri de veriyor.

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Üsküdar minyatür sergi

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