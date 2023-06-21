YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Şırnak
  4. Cizre’de 12 bin çocuğa yüzme eğitimi verilecek

Cizre’de 12 bin çocuğa yüzme eğitimi verilecek

21.06.2023 15:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şırnak’ın Cizre ilçesinde yaz aylarında yaşanan boğulma vakalarını önlemek, çocukların güvenli bir şekilde yüzerek serinlemesi amacıyla yüzme kursları açıldı.

Cizre’de 12 bin çocuğa yüzme eğitimi verilecek

Hava sıcaklığının iklim şartlarının üzerinde seyrettiği Cizre’de gerek boğulma vakalarını önlemek amacıyla "Cizre’de yüzme bilmeyen kalmasın" sloganıyla yüzme kursları açıldı.
İlçe Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürlüğü, hava sıcaklığının yüksek olduğu ilçede, yüzme kursları açtı. Yarı olimpik yüzme havuzunda başlatılan yüzme kursu ile yıl içinde 12 bin çocuk yüzme öğrenerek güvenli bir şekilde serinlemenin keyfini çıkaracak.

Cizre’de özellikle nehir ve göletlerde yaşanabilecek boğulma vakalarına karşı yüzme kursu açtıklarını belirten yüzme eğitmeni Ahmet Pözüt, açılan kurslarla yüzme bilmeyen çocuk kalmayacağını söyledi.

Bölgede sıcaklık farklarının yüksek olmasından dolayı boğulma vakalarının oldukça yüksek olduğunu belirten Pözüt, "Boğulma vakaları, Dünya Sağlık Örgütü’nün (DSÖ) verilerine göre dünya çapında önlenebilir yaralanmalar içinde ölüme götüren ve sebep olan üçüncü nedendir. Suda boğulma vakaları önlenebilir ve ölüme sebep olan faktörler arasında ciddi bir sorundur. Boğulma genellikle hızlı ve sessiz bir şekilde gerçekleşir. Bölgemizde yaz aylarında sıcaklık farklarının yüksek olmasından dolayı insanlarımızın serinlemek amacıyla gölet ve nehir kenarlarında suya girmektedir ve ciddi tehlike oluşturmaktadır. Kişi yüzme bilmiyorsa simit veya benzeri araçlarla da suya girmemesini tavsiye ediyoruz" dedi.

Yüzme kurslarında binlerce çocuğa eğitim vereceklerini dile getiren Pözüt, "Gençlik Spor Bakanlığı ve Cizre Kaymakamlığı’nın ortak projesi ile yüzme bilmeyen kalmasın kurslarını açtık. Geçen yıl yaklaşık 6 bin çocuğumuza yüzme eğitimi verdik. Bu seneki hedefimiz 12 bin çocuğumuza hitap ederek yüzme bilmeyen kalmasın projesi ile Cizre’de yüzme bilmeyen çocuk kalmayacak. Amacımız açılacak olan yüzme kurslarımızla olabildiğince boğulma vakalarının önlenmesi için elimizden gelen gayreti göstermektir" diye konuştu.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Şırnak'ta traktörün altında kalan çocuk hayatını kaybettiŞırnak'ta traktörün altında kalan çocuk hayatını kaybetti
İzmir'de bir kişi silahla öldürüldüİzmir'de bir kişi silahla öldürüldü
Anahtar Kelimeler:
Şırnak

Şırnak Namaz Vakitleri 21 Haziran Çarşamba

İmsak
02:55
Sabah
04:42
Öğle
12:17
İkindi
16:09
Akşam
19:42
Yatsı
21:21

Şırnak Nöbetçi Eczaneler21 Haziran Çarşamba

Bölge eczanesi
Merkez
Derman eczanesi
Cizre
Konak eczanesi
Guclukonak
Semih eczanesi
Beytussebap
Firat eczanesi
Uludere
Evin acar eczanesi
Idil
Tümünü Göster
Şırnak ECZANELER
Şırnak ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Kaçtıklarını düşünen baba kızını ve sevgilisini öldürüp timsahlara yem etti

Kaçtıklarını düşünen baba kızını ve sevgilisini öldürüp timsahlara yem etti

Ayağınızda yokmuşçasına rahat! Çok satan o ayakkabıda 270 TL indirim

Ayağınızda yokmuşçasına rahat! Çok satan o ayakkabıda 270 TL indirim

Kapağı açınca şoke oldu! 3 yıldır yaşadığı evde...

Kapağı açınca şoke oldu! 3 yıldır yaşadığı evde...

Sevgilisinin kocasından kaçtı! 12. kattan sarktı

Sevgilisinin kocasından kaçtı! 12. kattan sarktı

Davetlerin en göz alıcı kişisi olun! O takım elbisede 2100 TL indirim

Davetlerin en göz alıcı kişisi olun! O takım elbisede 2100 TL indirim

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.