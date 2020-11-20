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Cizre’de park yapım çalışmaları

ŞIRNAK HABERLERİ  | 20.11.2020 12:27 | Son Güncelleme

Şırnak’ın Cizre İlçe Belediyesi, Sur Parkını yenileyerek vatandaşların hizmetine sundu.Cizre Belediyesi, Sur Mahallesinde bulunan Sur Parkı alanında başlattığı düzenleme ve yenileme çalışmaları kapsamında, park sil baştan yenileyerek vatandaşların hizmetine sundu.

Şırnak’ın Cizre İlçe Belediyesi, Sur Parkını yenileyerek vatandaşların hizmetine sundu.
Cizre Belediyesi, Sur Mahallesinde bulunan Sur Parkı alanında başlattığı düzenleme ve yenileme çalışmaları kapsamında, park sil baştan yenileyerek vatandaşların hizmetine sundu. Ekipler, Sur Parkında başlattığı bakım ve onarım çalışmaları kapsamında, otomatik sulama sistemi, elektrik altyapısı ile aydınlatma direkleri, mescit, lavabo, kafe, yürüyüş yolu, kamelyalar, piknik masaları, çocuk oyun grupları ile spor alanlarını yeniledi. Ayrıca ekipler park alanında çimlendirme ve fidan dikimi de gerçekleştirdi. Çalışmaların tamamlanmasıyla beraber park yeni görünüme kavuştu.
Cizre Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekil Davut Sinanoğlu, parkların sayısını arttırmak ve hali hazırdaki parkları da en iyi hizmeti verecek şekilde yenilemek için çalışmaları sürdürdüklerini söyledi.

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