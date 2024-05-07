Cizre’de STK temsilcileri selden etkilenen esnaf ve vatandaşları ziyaret etti

Cizre’de geçtiğimiz hafta sonu yaşanan sel felaketinde 70 ev, 7 iş yeri ve 6 araç su altında kalmıştı. Cizre’de faaliyet gösteren STK temsilcileri ve oda başkanları selden zarar gören esnaf ve vatandaşları ziyaret etti. Aralarında Şırnak Baro Başkanı Rojhat Dilsiz, TSO Başkanı Ömer Faruk Yıldırım, Ziraat Odası Başkanı Ahmet Sarıyıldız, Şırnak Süt Üreticileri Birliği Başkanı Behmen Yılmaz, Esnaf ve Sanatkarlar Odası Genel Sekreteri Sedat Hökenek Küçük Sanayi Sitesi Başkanı Halil Geleri, Kuyumcular Derneği Başkanı İhsan Güneş ve Şırnak Barosu avukatlarının da bulunduğu heyet selden etkilenen mahalleleri dolaşıp vatandaşları evlerinde, esnafı da iş yerlerinde ziyaret edip geçmiş olsun dileklerinde bulundu.

Ev ve iş yerlerini tek tek dolaşan STK temsilcileri ve oda başkanları sel felaketinin oluşturduğu tahribatı en kısa sürede gidermek için ilgili tüm kurumlarla iletişim halinde olduklarını dile getirerek, esnaf ve vatandaşlarla dayanışma içinde olacaklarını ve doğan zararın ivedi bir şekilde giderilmesi adına şehrin tüm STK bileşenleri olarak çaba göstereceklerini ifade etti.





