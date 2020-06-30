CK Enerji’den pandemi döneminde 4 hastaneye şarj istasyonu

Hayatı Aydınlat Projesi ile engelli vatandaşların hayatına dokunan CK Enerji Akdeniz Elektrik ,Kepez Devlet Hastanesi, Atatürk Devlet Hastanesi, Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Alanya ALKÜ Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne akülü sandalye şarj istasyonu kurdu. Şirketin 4 yeni istasyonla birlikte Antalya’ya kazandırdığı şarj istasyonu sayısı da 6’ya ulaştı.

Hayatı Aydınlat projesi kapsamında, çalışanlarından oluşan gönüllü korosuyla engelliler yararına konserler düzenleyen ve akülü sandalye şarj istasyonları kuran CK Enerji Akdeniz Elektrik, bu yıl 26 Şubat’ta Antalya İl Sağlık Müdürlüğü ile yaptığı protokolün ardından başlattığı çalışmaları tamamladı. Mart ayında Türkiye’yi etkisi altın alan Kovid-19 salgınına rağmen projeyi sürdüren CK Enerji Akdeniz Elektrik, 4 akülü sandalye şarj istasyonunu daha bölgenin hizmetine sundu. Kepez Devlet Hastanesi, Atatürk Devlet Hastanesi, Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Alanya ALKÜ Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde engelli vatandaşların kullanımı için devreye alınan 4 yeni istasyonla birlikte şirketin kurduğu akülü sandalye şarj istasyonu sayısı da 6’ya çıktı.