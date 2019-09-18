G.Saray Devler Ligi'ne puanla başladı!

UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 1. maçında Club Brugge ile temsilcimiz Galatasaray karşı karşıya geldi. Jan Breydel Stadyumu'nda oynanan maç 0-0 berabere bitti.
Bu sonuçla Club Brugge ve Galatasaray, Şampiyonlar Ligi grup aşamasına 1'er puanla başladı.
Galatasaray bir sonraki maçında Paris Saint-Germain'i İstanbul'da ağırlayacak. Club Brugge ise Real Madrid'e konuk olacak.
FALCAO'NUN MARSİLYA'YA KAYDETTİĞİ EN İYİ 5 GOL
MAÇTAN DAKİKALAR
19. dakikada Ruud Vormer'in sağdan kullandığı serbest vuruşta Mitrovic ceza sahası içinde meşin yuvarlağa kafayla vurdu, top az farkla üstten auta gitti.
31. dakikada Galatasaray gole yaklaştı. Savunmadan atılan uzun topun ardından gelişen pozisyonda Mata sol tarafta topun kontrolünü kaybetti. Meşin yuvarlağı kapan Babel rakibinden sıyrılarak ceza sahası içinde kaleciyle karşı karşıya kaldı. Hollandalı futbolcunun şutunda Mignolet gole izin vermedi.
34. dakikada Okereke'nin şutu savunmadan sekerek Ricca'nın önüne düştü. Ricca'nın şutunda meşin yuvarlak üst direğe çarparak oyun alanını terk etti.
42. dakikada savunmanın arkasına gönderilen topa hareketlenen Bonaventure sağdan ceza sahası içine girer girmez şutunu çekti, meşin yuvarlak uzak direğin yanından auta çıktı.
Karşılaşmanın ilk yarısı, golsüz eşitlikle tamamlandı.
İKİNCİ YARI
50. dakikada Okereke'nin pası ile ceza yayı sağ çaprazında topla buluşan Mats Rits’in şutu farklı şekilde auta gitti.
51. dakikada savunmanın arkasına atılan topu kontrol eden Bonaventure’nin ceza sahasına girer girmez vuruşunda kaleci Muslera gole izin vermedi.
54. dakikada sağ kanatan Vormer’in kullandığı köşe atışında ön direkte Okereke’nin kafa vuruşunu Muslera güçlükle çeldi.
58. dakikada Seri’nin kullandığı serbest vuruşta savunmadan dönen topla ceza yayı sol çaprazında topla buluşan Feghouli’nin gelişine vuruşunda top farklı şekilde dışarı çıktı.
82. dakikada sağ kanattan Feghouli’nin kullandığı serbest vuruşta savunmanın uzaklaştırmaya çalıştığı topla ceza yayının sol çaprazında buluşan Nagatomo’nun sert şutu az farkla yandan auta gitti.
90. dakikada Seri'nin sağ kanattan kullandığı köşe atışında ön direkte Falcao'nun vuruşu yandan dışarı çıktı.
Stat: Jan Breydel
Hakemler: Slavko Vincic xx, Tomaz Klancnik xx, Andraz Kovacic xx
Club Brugge: Mignolet xx, Ricca xx, Simon Deli xx, Mitrovic xx, Mata xx, Vanaken xx, Vormer xx, Rits xx (Balanta dk. 86 ?) Okereke xx (Openda dk. 60 x) Bonaventure xx (Diagne dk. 73 x), Diatta xx
Galatasaray: Muslera xxx, Luyindama xx, Nagatomo xx, Mariano xx (Şener dk. 90 ?), Marcao xx, Babel xx, Lemina xx (Emre Mor dk. 60 x), Seri xx (Donk dk. 90+3 ?), Feghouli xxx, N'zonzi xx, Falcao xx
Sarı kartlar: Lemina, N'zonzi, Donk (Galatasaray), Openda, Vormer (Club Brugge)
Okuyucu Yorumları 22 yorum