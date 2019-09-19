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Club Brugge-Galatasaray maçı Belçika basınında

ŞAMPİYONLAR LİGİ HABERLERİ  | 19.09.2019 13:50 | Son Güncelleme

UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'nun ilk haftasında Club Brugge ile golsüz berabere kalan Galatasaray'ın aldığı sonuç Belçika basınında geniş yer buldu.

Club Brugge-Galatasaray maçı Belçika basınında

Belçika'nın ulusal medya kuruluşu RTBF'nin haberinde, "Brugge, Galatasaray'a karşı tatmin edici olmayan bir beraberlik aldı." yorumu yapıldı.

Ryan Babel, Brugge oyuncusunun hatasından faydalanıp bulduğu pozisyonu değerlendiremediğine dikkat çekilen haberde, "0-0, iyi oyunculardan oluşan Brugge, grupta üçüncülük için yarıştığı rakibine karşı daha iyisini hak ediyordu." değerlendirmesinde bulunuldu.

Fransızca yayımlanan Le Soir gazetesi, dünkü maça ilişkin, "Brugge büyük bir hayal kırıklığı ile başladı." başlığını kullandı.

Haberde, skorun, maçta pozisyonlar bulan Club Brugge'u memnun etmediği, üç puanın elden kaçırıldığı belirtildi.

Galtasaraylı kaleci Fernando Muslera'nın performansının övüldüğü haberde, Brugge'un çok sayıda pozisyondan yararlanamadığı, bir penaltısının ise hakem tarafından verilmediği öne sürüldü.

Flamanca yayın yapan HLN haber sitesi, ise mavi-siyahlıların oyuncularının performanslarını değerlendirdiği haberinde Galatasaray'dan kiralanan Mbaye Diagne'ye ilişkin, "Oyuna son çeyrekte dahil oldu. Gergin geçen son dakikalarda önemli bir rol üstlenemedi." ifadeleri kullanıldı.

Haberde, Belçika ekibinin iyi bir oyun ortaya koyduğu ancak ileri uçta bireysel olarak öne çıkan bir oyuncunun bulunmadığı kaydedildi.

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Anahtar Kelimeler:
club brugge Galatasaray Belçika Şampiyonlar Ligi

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