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Cluj 0 - 1 Slavia Prag

ŞAMPİYONLAR LİGİ HABERLERİ  | 21.08.2019 09:13 | Son Güncelleme

FIFA kokartlı hakemimiz Cüneyt Çakır'ın yönettiği Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında Slavia Prag deplasmanda Cluj'u 1-0 mağlup etti.

Cluj 0 - 1 Slavia Prag

FIFA kokartlı hakem Cüneyt Çakır, Romanya'nın CFR Cluj ile Çekya'nın Slavia Prag takımları arasında oynanan UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçını yönetti.

Romanya'nın Kaloşvar şehrindeki Dr. Constantin Radulescu Stadyumu'nda oynanan maçta konuk takım, karşılaşmadan 1-0 galip ayrıldı. Maçtaki tek gol, 28. dakikada Lukas Masopust'tan geldi. CFR Cluj'da Billel Omrani, 79. dakikada penaltı atışından yararlanamadı.

Karşılaşmada Çakır'ın yardımcılıklarını Bahattin Duran ve Tarık Ongun yaptı. Hüseyin Göçek'in dördüncü hakem olduğu maçta, Mete Kalkavan ve Ali Palabıyık ise VAR hakemi olarak görev yaptı.

Alınan diğer sonuçlar şöyle:

APOEL (Kıbrıs Rum Kesimi) - Ajax (Hollanda): 0-0
LASK Linz (Avusturya) - Club Brugge (Belçika): 0-1

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