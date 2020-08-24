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Çobanoğlu ve Yaşar Ailelerinin mutlu günü

SAMSUN HABERLERİ  | 24.08.2020 13:07 | Son Güncelleme

Çarşamba Ticaret Borsası (ÇTB) Genel Sekreteri Sercan Yaşar geçtiğimiz akşam gerçekleşen düğün töreniyle hayatını Cansu Çobanoğlu ile birleştirdi.

Çobanoğlu ve Yaşar Ailelerinin mutlu günü

Çarşamba Ticaret Borsası (ÇTB) Genel Sekreteri Sercan Yaşar geçtiğimiz akşam gerçekleşen düğün töreniyle hayatını Cansu Çobanoğlu ile birleştirdi. Pandemi kurallarına dikkat edilerek gerçekleştirilen düğünde iş dünyasından birçok isim yer aldı.
Samsun’un tanınmış iş insanlarından düğün salonu sahibi Sinan-Arife Yaşar’ın oğulları Çarşamba Ticaret Borsası Genel Sekreteri Sercan Yaşar, Türkan-İlhan Çobanoğlu’ların kızları Cansu Çobanoğlu ile dünya evine girdi. Yoğun katılım ile gerçekleşen düğün töreninde çok sayıda misafirin yer alması düğün gecesine adeta renk kattı. Mutlulukları gözlerinden okunan çiftin nikahını Çarşamba Belediye Başkanı Halit Doğan kıydı. Mutluluğa yelken açan Cansu ve Sercan çiftinin mutlulukları gözlerden kaçmazken, çiftin misafirlerle birlikte asrın düğününde geçirdikleri unutulmaz anlar ise görülmeye değerdi. Samsunlu iş insanı Sinan Yaşar ise bu mutlu günlerinde kendilerini yalnız bırakmayan tüm misafirlere teşekkür ederek, ”Biricik oğlumuzun ve ailemizin bu mutlu gününde bizleri yalnız bırakmayan tüm misafirlerimize teşekkür ederim” dedi.
Çiftin Nikah şahitliklerini ise CHP Samsun Milletvekili Neslihan Hancıoğlu, Samsun Cumhuriyet Savcısı Burhan Çobanoğlu, Çarşamba Ticaret Borsası Başkanı Kazım Yılmaz ve İş İnsanı Coşkun Güner yaptı. Çobanoğlu ve Yaşar Ailelerinin bu mutlu gününde çok sayıda iş insanı düğün merasiminde yer aldılar. Öte yandan düğün merasiminde sosyal mesafe kurallarına uyuldu ve önemler alındı.

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