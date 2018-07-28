Cocu: Benfica maçı öncesi transfer yapabiliriz

Altınordu ile 1-1 berabere kaldıkları maçın ardından düzenlenen basın toplantısına katılan Fenerbahçe Teknik Direktörü Phillip Cocu, bu akşam çok sayıda genç oyuncuya ilk 11’de şans verdiğini ifade ederek, “Dakika almaları gençler için önemliydi. Sezon başında ağır antrenmanlar yapıyoruz, bu süreçte onların süre alması önemli. Genel anlamda maçta iyi bir performans ortaya koyduk. Rakibin geriden oyun kurma tarzını da beğendiğimi söyleyebilirim. Bu konuda onlardan bir şeyler öğrenebiliriz. Bulduğumuz fırsatları gole çeviremedik. Baskımız ve sahaya yansıttığımız enerji iyiydi. Bu da beni mutlu etti” dedi.

Şampiyonlar Ligi'ndeki rakipleri Benfica hakkındaki sorulara da yanıt veren Cocu, “Şu anda Benfica ile oynayacağımız karşılaşmalar için hazırlanıyoruz. 1 Ağustos’ta son hazırlık maçımızı oynayacağız. Benfica maçı için iyi bir hazırlık olacak. Oyuncuların inancından memnunum. Benfica ile oynayacağımız maç günü geldiğinde bu maça hazır olacağız” diye konuştu.

“Benfica maçından önce yeni transferler olabilir”