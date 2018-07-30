Cocu, Kameni'nin biletini kesti!

Fenerbahçe’de Phillip Cocu, Kamerunlu file bekçisi Carlos Kameni ile ilgili kararını vermek için kampı ve hazırlık maçlarını bekledi. Hollandalı çalıştırıcı, yeni transfer Berke Özer’in performansı sonrası Comolli’ye, “Kameni gönderilebilir” raporu verdi.
3 transfer yapması beklenen Fenerbahçe’nin yabancı kontenjanında 2 oyunculuk yer var. Bu nedenle de Kameni’nin yollanma ihtimali yüksek görünüyor.
OZAN TUFAN'A İLK UYARI
Fenerbahçe’de Ozan Tufan, geçtiğimiz sezonun büyük bölümünde kadro dışıydı. Ozan, Cocu’yla birlikte yeni bir sayfa açsa da yeni hocasının da gözüne giremedi.
Hollandalı çalıştırıcı, öğrencisine ilk uyarısını yaparak, “Performansın yeterli değil. Kadro içinde ciddi rakiplerin var. Kendini toparlamazsan, forma giyme şansın olmaz” ifadelerini kullandı. (Skor)
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