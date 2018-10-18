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Cocu, Tolga Ciğerci'yi hazır olmadan sahaya sürmek istemiyor!

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 18.10.2018 09:24 | Son Güncelleme

Fenerbahçe'de tedavisi tamamlanan ve Almanya'dan dönüş yapan yeni transfer Tolga Ciğerci, forma giymek için sabırsızlanıyor. Cocu ise Tolga Ciğerci'yi hazır olmadan sahaya sürmek istemiyor.

Cocu, Tolga Ciğerci'yi hazır olmadan sahaya sürmek istemiyor!

Almanya'dan dönüş yapan Fenerbahçe'nin yeni transferi Tolga Ciğerci, forma giymek için sabırsızlanıyor.

Hocasıyla durumu hakkında bir görüşme gerçekleştiren tecrübeli orta saha, ağrılarının azaldığından bahsetti.

Öğrencisini tam anlamıyla hazır olmadan sahaya sürmek istemeyen Cocu ise Tolga'ya, "Futbolu özlediğin her halinden belli. Ancak bunun için acele etme. Seni yüzde 100 hazır olmadan oynatmam. Yeniden sakatlanma riskini ortadan tamamen kaldırmamız lazım." dedi.

Cocu sözlerini, "3 kulvarda yarışıyoruz. Daha önümüzde uzun bir maraton var. Merak etme sıra sana da gelecek" ifadeleriyle tamamladı.

(Vatan)

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Anahtar Kelimeler:
Fenerbahçe tolga ciğerci Phillip Cocu

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
3 kulvarda yarışıyormuyuz dökülüyormuyuz
Bu da çöp.
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