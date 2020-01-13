Çocuk Meclisi Üyeleri Robotik Kodlamayı Deneyimledi

Melikgazi Belediyesi Çocuk Meclisi Üyeleri Bilim Merkezi’ni gezerek robotik kodlama atölyesinde bilim ve teknoloji hakkında bilgi edindiler.

Çocuk Meclis Üyeleri yaparak-yaşayarak öğrenmenin farkında olarak bilimsel süreçte öğrenimlerine katkıda bulundular. Bilim Merkezi’ndeki birçok düzeneği merakla kullanan çocuklar, farklı deneylere ortak olarak keyifli vakit geçirdi.

Gerçekleştirilen gezi ile öğrencilerin bilimsel düşünme becerilerini geliştirmeyi hedeflediklerini söyleyen Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, "Çocuklar Bilim Merkezi’ni gezerek robotik kodlama atölyesinde incelemelerde bulunup deneyler yaptılar. Robotik eğitimi alarak robot yapmayı öğrenen çocukların kendine güvenleri, öz saygıları, üretkenlikleri ve bilimsel süreç, problem çözme, iletişim ve işbirliği becerileri gelişiyor. Çocuklar bilimsel ve teknik gelişmeleri yerinde inceleme fırsatı bularak teknolojiye olan meraklarını daha da arttırdılar.” dedi.

Başkan Dr. Palancıoğlu, Çocuk Meclisi üyelerinin bilim, kültür, sanat gezileri ile derslerini daha iyi anlayarak öğreneceklerini ve yeni keşiflerle ufuklarının açılacağını belirtti.

