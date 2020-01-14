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  4. Çocuk parklarında temizlik devam ediyor

Çocuk parklarında temizlik devam ediyor

DÜZCE HABERLERİ  | 14.01.2020 17:42 | Son Güncelleme

Düzce Belediyesi kent merkezinde temizlik ve bakım çalışmalarına devam ediyor.

Çocuk parklarında temizlik devam ediyor

Düzce Belediyesi kent merkezinde temizlik ve bakım çalışmalarına devam ediyor. Çocuk parklarında yapılan çalışmalar kapsamında parkın ince temizlik ve çöp kovalarının temizliği yapıldı.
Düzce Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, hava şartlarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi üzerine çocuk parklarının temizliğine ağırlık verdi. Kültür Mahallesi Akçam sokakta bulunan çocuk parkında çalışma yapan ekipler, oyun grupları, oturma bankları ve çöp kovalarında detaylı temizlik yaptı. Çevre mahallelerin çocuk parklarında da devam eden çalışmalar kapsamında çocukların temiz ve hijyenik parklarda vakit geçirmeleri için temizlik işleminin devam edeceği bildirildi.

Çocuk parklarında temizlik devam ediyor

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