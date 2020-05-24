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Çocuklar bayramda yasak dinlemedi

ŞANLIURFA HABERLERİ  | 24.05.2020 14:47 | Son Güncelleme

Şanlıurfa’nın sınır ilçesi olan Akçakale’de 4 gün uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasını çocuklar dinlemedi.Akçakale’de çocuklar kısıtlama yokmuş gibi parkları ve ara sokakları bayram alanına çevirdi.

Şanlıurfa’nın sınır ilçesi olan Akçakale’de 4 gün uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasını çocuklar dinlemedi.
Akçakale’de çocuklar kısıtlama yokmuş gibi parkları ve ara sokakları bayram alanına çevirdi. Korona virüse karşı alınan tedbirler kapsamında Ramazan Bayramı boyunca 81 ilin tamamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının 2. gününde çocuklar sokakları doldurdu. Çocuklar ara sokaklarda oyuncak silahlarla birbirlerini kovaladı. Başka bir noktada ise çocuklar parkta bir araya gelerek hiçbir şey yokmuş gibi eğlendi.

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