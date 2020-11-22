Çocuklar “Çıtır Çıtır Felsefe Atölyesi”ni çok sevdi

Nilüfer Belediyesi 9-11 yaş aralığındaki çocuklar için çevrim içi “Çıtır Çıtır Felsefe Atölyesi” düzenledi. Çocukların ilgisini çeken atölyede eğitmen Müjgan Özçay; insan, doğa ve kirlilik kavramlarını çocuklarla birlikte interaktif olarak ele aldı.

Sanatçı, eğitmen, danışman, oyun yazarı ve yönetmen Müjgan Özçay, “Çıtır Çıtır Felsefe Atölyesi”nde çocuklarla çevrim içi olarak bir araya geldi, çocukların doğa ve kirlilik üzerine düşünerek felsefe yapmaları sağladı. Nilüfer Belediyesi’nin çevrim içi olarak düzenlediği etkinliğe Türkiye’nin farklı illerinden çok sayıda çocuk katıldı.

İki oturum halinde düzenlenen etkinlikte, bir yayınevinin “Çıtır Çıtır Felsefe” serisinin “Doğa ve Kirlilik” isimli kitabının okumaları da yapıldı. İnsan ve çevreyle ilgili soruların cevaplarını çocukların kendi bakış açıları ile anlama ve ifade etme yeteneğinin kazandırıldığı atölyede, temel felsefi kavramlar da çocuklara sade anlatımla aktarıldı. Müjgan Özçay’ın çocuklarla kurduğu başarılı iletişiminin yanı sıra, oyunlar, dramalar ve soru-cevap teknikleri gibi interaktif yollarla renklendirdiği atölye, çocukların da beğenisini kazandı.

Atölye’de çocuklara, “İnsanlar olarak doğanın parçasıyız ama doğaya da en çok zarar veren canlı türüyüz ne yazık ki. Dünyanın, tüm insanların ortak vatanı olduğunu unutmamalıyız. Bütün milletler için ortak vatan olan bu yerküremizin üzerinde herhangi bir noktada oluşan kirliliğin dünyada yaşayan herkesin ortak sorunu olduğunu unutmamalıyız” sözleri ile seslenen Özçay, atölye sonunda çocuklardan, çevre sorunlarına karşı ortak bilinç oluşturma ve yaşadıkları alanlarda fark oluşturma konusunda geri dönüşler aldı.



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