Çocuklar Coronavirüs’ü böyle resimledi

Özel Ümit Hastaneleri’nin geleneksel resim yarışmasında bu yıl da öğrenciler birbirinden güzel hediyeler kazandı.

Pandemi nedeniyle ödüllerini ayrı ayrı alan öğrencileri aileleri ve öğretmenleri de yalnız bırakmadı. Dereceye giren öğrencilere ödül ve sertifikaları, sosyal mesafeye uygun şekilde Özel Ümit Hastanesi İdari Direktörü Oktay Tanrıverdi tarafından verildi. Ödül töreninde konuşan Tanrıverdi, “Coronavirüs ile hayatımıza giren pandemi dönemi rutin hayatımızda değişikliklere yol açtı. Bu dönemde okullarımızdan, oyun alanlarımızdan, sevdiğimiz aktivitelerden bir süre fiziki olarak uzak durmak zorunda kaldık. Aynı zamanda yeni alışkanlıklar hayatımıza girdi ve bunlara uyum sağlamaya çalıştık. Pandemi her ne kadar negatif bir durum olsa da bizlere hayata dahil başta sağlığımızın kıymetini bilmemiz olmak üzere, özgürlüğümüzün, aile ve sevdiklerimizle vakit geçirmenin, hijyenin sağlığımızdaki yerinin, okul hayatımızın, doğa ve hayvan sevgisinin önemini öğretti. Bu sebeplerden Özel Ümit Hastaneleri olarak pandeminin öğrencilere neler öğrettiğini merak ederek, geleneksel resim yarışması konumuzu ‘Pandemiden Neler Öğrendik’ başlığı altında belirlemiştik. Resim yarışmamıza yoğun ilgi gösteren tüm sevgili öğrencilerimizi tebrik eder, katkı sağlayan değerli eğitimcilerimize ve ilgi gösteren velilerimize teşekkürlerimizi sunarız.” dedi.