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Çocuklar Duymasın'da 31. bölüm fragmanında bakın ne oluyor!

ÇOCUKLAR DUYMASIN HABERLERİ  | 05.03.2018 17:00 | Son Güncelleme

​Kanal D'deki Çocuklar Duymasın'ın yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Meltem 'in hamile olma ihtimali üzerine konuşulurken verilen karar herkesi şaşırttı

Çocuklar Duymasın'da 31. bölüm fragmanında bakın ne oluyor!

Kanal D ekranlarının sevilen dizisi Çocuklar Duymasın'ın yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Yeni bölümde Meltem ile Haluk evlat edinmek istediklerini söylüyor.

TUTKU OYUNLARINA DEVAM EDİYOR

Haluk ile Meltem evlat edinmek isterken Tutku oyunlarına devam ediyor. Havuç'u ayarlamaya çalışan Tutku, Meltem ile Haluk'a tuzak kuruyor.

ÇOCUKLAR DUYMASIN 30. BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Haluk ve Meltem, Havuç'un esrarengiz arkadaşı Alev'i çok merak etmektedir. Bu yüzden onları akşam yemeğine çağırırlar. Havuç'un arkadaşı Alev'le tanışmak için eve gelenler, Alev'in aslında aylardır kurtulamadıkları Tutku olduğundan habersizlerdir.

Haluk ve Meltem, Havuç'un Tutku ile samimi arkadaş olduklarını öğrenince ne yapacaktır?

Öte yandan Gönül ve Tuna, asla yalan söyleyemeyen Sertaç'ı, Haluk'ların evine getirince ortalık karışır. Sertaç aklından geçenleri direkt söylediği için Taş Fırın Haluk'u oldukça sinirlendirir.

HALUK VE MELTEM DUDAKTAN ÖPÜŞTÜLER

Çocuklar Duymasın dizisinin 29. bölümünde Meltem (Pınar Altuğ) ile Haluk (Tamer Karadağlı) dudaktan öpüştüler. 2002'den bu yana yayınlanan 16 yıllık dizide 'öpüşmeme' kuralı da böylece yıkıldı.

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Okuyucu Yorumları 4 yorum
bu dizide konu sikintisi cekiyor. Sacma sapan bir konuyu 5 haftadir sürdürüyor, insanlarin akliyla alay ediyorlar.
ne kadar gereksiz bir film olduğu ortada
istanbullu gelinde öpüşme sahneleri dizideki en normal sahnelerden biri çocuklar duymadın yıllardır var bir kere öpüşmüşler çok mu
saçmalamayın.be.ne öpüşmesi.sadece küçücük bir buse yapmışlar.
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