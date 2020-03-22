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Çocuklar için masal kahramanları ev ortamına taşındı

MALATYA HABERLERİ  | 22.03.2020 17:05 | Son Güncelleme

Korona virüs önlemi nedeniyle evde olan çocuklar için masal kahramanları ev ortamına taşındı.Malatya’nın Yeşilyurt İlçesi Belediyesi, küresel bir tehdit haline dönüşüp ülkemizde de can kayıplarına yol açan korona virüs salgınına karşı alınan tedbirler arasında yer alan ‘Evde Kal’ çağrılarına uyan çocukların keyifli vakitler geçirmeleri için tarihi karakterlerin ve hikayelerin yer aldığı geleneksel orta oyunları ev ortamına taşıdı.

Korona virüs önlemi nedeniyle evde olan çocuklar için masal kahramanları ev ortamına taşındı.
Malatya’nın Yeşilyurt İlçesi Belediyesi, küresel bir tehdit haline dönüşüp ülkemizde de can kayıplarına yol açan korona virüs salgınına karşı alınan tedbirler arasında yer alan ‘Evde Kal’ çağrılarına uyan çocukların keyifli vakitler geçirmeleri için tarihi karakterlerin ve hikayelerin yer aldığı geleneksel orta oyunları ev ortamına taşıdı. Yeşilyurt Belediyesi sosyal paylaşım sitelerinde yayınlanmaya başlayan tiyatro oyunları büyük ilgi gördü.
“Masal kahramanlarını ev ortamına taşıdık”
Korona virüs salgınının yayılmasını önlemek için alınan tedbirlerin herkes tarafından uygulanması halinde yaşanan sıkıntılı sürecin daha kısa sürede atlatılabileceğini ifade eden Yeşilyurt Belediye Başkan Çınar, “Sağlıklı ve sıhhatli bir sosyal hayat için ‘Evde Kal’ çağrılarını uyup dışarıya çıkmayan çocuklarımızın kaliteli ve eğlenceli zamanlar geçirmeleri için farklı projeyi hayata geçirdik. Çocuklarımızın ev ortamında hem sıkılmamaları hem de farklı bilgiler öğrenerek kaliteli ve verimli zamanlar geçirmeleri için, www.facebook.com/yesilyurtbeltr, www.twitter.com/yesilyurtbeltr ve www.instagram.com/yesilyurtbeltr üzerinden geleneksel orta oyunlarımızdan Keloğlan ve Meddah gibi tiyatro gösterilerini yayınlamaya başladık. Çocuklarımız bu tür eğlenceli ve keyif dolu oyunları izleyerek bir yandan keyifli vakit geçirecek diğer taraftan da geleneksel kültürümüzün farklı renklerini öğrenme imkanına kavuşmuş olacaktır. Masal kahramanlarını çocuklarımız için ev ortamına bu uygulamayla taşımış oluyoruz. Tarihi karakterlerimiz ve her biri ayrı bir değere sahip hikayelerin yer aldığı orta oyunlarımızı bugün itibariyle sosyal paylaşım sitelerimizde yayınlamaya başladık ve çok güzel geri dönüşler aldık. Uygulamamız virüs tehdidi ortadan kalkana kadar belli bir yayın çizelgesi halinde devam edecektir. Projemize destek ve katkılarını esirgemeyen genç tiyatrocu kardeşlerime teşekkürlerimi sunuyorum. Çocuklarımız yeter ki evlerinden çıkmasınlar bizler onların güzel ve keyifli vakit geçirmeleri için görev başındayız. Her şey sağlıklı ve güzel bir Türkiye, Malatya ve Yeşilyurt için” diye konuştu.

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