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Çocuklar ilk kez Hacivat ve Karagöz oyunu ile tanıştı

VAN HABERLERİ  | 12.09.2020 11:09 | Son Güncelleme

Van’ın merkez Edremit Belediyesi pandemiden dolayı sosyal etkinlikleri kısıtlanan çocuklar için ‘Çocuk günleri’ şenliğini kırsal mahallelere taşıdı.

Van’ın merkez Edremit Belediyesi pandemiden dolayı sosyal etkinlikleri kısıtlanan çocuklar için ‘Çocuk günleri’ şenliğini kırsal mahallelere taşıdı. Çocuklar, hayatlarında ilk defa Hacivat ile Karagöz oyununu seyretti.
Edremit’e bağlı 30 mahalledeki çocukları şenliklerle buluşturmayı hedefleyen Edremit Belediyesi, sosyal mesafe kuralları kapsamında etkinliklerin coşkusunu kırsal mahallelere taşıdı. 18 Kırsal mahalleden ilk olarak Taşkonak ve Köprüler mahallelerinde miniklerle buluşturulan şenliklerin bir sonraki durağı ise Çayırbaşı Mahallesi oldu. Edremit Belediye Başkanı İsmail Say’ın talimatı ile Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünce tertiplenen etkinliklerde çocuklar müzik eşliğinde doyasıya eğlendiler. Başkan İsmail Say’ın da katıldığı şenliklerde çocuklar, hayatlarında ilk kez Hacivat ve Karagöz oyununu izlerken, palyaço başta olmak üzere çeşitli etkinlerin sahnelendiği şenlikte, oyunları da ilgi ile takip ettiler.

“Çocuklarımızın oyunlara ulaşımını sağladık”
Çocuklarla birlikte oyunları izleyerek onların mutluluklarına ortak olan Edremit Belediye Başkanı İsmail Say, pandeminden dolayı az etkilenen fakat dışarı çok fazla çıkamayan çocuklar için şenlikler düzenlediklerini belirtti. Bu şenlikleri de özellikle kırsal kesimlerde bulunan mahallelerdeki çocuklarla buluşturduklarını vurgulayan Başkan Say, “Sosyal belediyecilik anlamında özellikle kırsal mahallerimizdeki çocuklarımızın eğlenceye, tiyatroya bu tür sosyal etkinliklere ulaşmasını sağlamayı amaçladık. Taşkonak ve Köprüler’den sonra bugün de Çayırbaşı Mahallemizde çocuklarımızın neşesini mutluluklarını paylaştık. Yöresel oyunlardan diğer tüm etkinlere kadar beraber vakit geçirmeye çalıştık. Bugün 3’ncü mahallemizdeyiz. İnşallah diğer mahallelerimizdeki çocuklarımızla da buluşarak güzel vakit geçirmelerine katkı sunacağız” dedi.
Oyunlar esnasında çocuklara kek ve meyve suyu verilirken, Başkan İsmail Say ise tüm çocuklara oyuncaklar dağıttı.

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