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Çocuklarının tedavi süreci için yardım bekliyor

ADIYAMAN HABERLERİ  | 12.09.2020 11:38 | Son Güncelleme

Adıyaman’ın Kahta ilçesinde iki çocuğu ilik nakli bekleyen inşaat işçisi baba çocuklarının tedavi süreci için yardım bekliyor.Kahta ilçesine bağlı Menderes Mahallesinde ikamet eden Çiğdem Salan ile Muhammed Salan’ın 9 yaşındaki oğlu Aziz 3 aylıkken, 5 yaşındaki oğlu Hüseyin ise 2 yaşındayken hastalandı.

Adıyaman’ın Kahta ilçesinde iki çocuğu ilik nakli bekleyen inşaat işçisi baba çocuklarının tedavi süreci için yardım bekliyor.
Kahta ilçesine bağlı Menderes Mahallesinde ikamet eden Çiğdem Salan ile Muhammed Salan’ın 9 yaşındaki oğlu Aziz 3 aylıkken, 5 yaşındaki oğlu Hüseyin ise 2 yaşındayken hastalandı. Tedavi sürecini başka bir ilde yürüten aile maddi güçlük çekiyor. Baba Muhammed Salan, çocuklarını tedavi edebilmek için hayırseverlerden yardım beklediğini söyledi.
Baba Muhammed Salan, geçtiğimiz aylarda yaptığı yardım çağrısının cevapsız kalmadığını belirterek, yine uzun bir tedavi süreci için İstanbul’a gideceğini ve madde gücünün olmadığını söyledi.
Salan, “5 Ekimde iki çocuğumun ameliyat olması gerekiyor. Böbrek üstü bezi kitle var alınması gerekiyor ve ilik nakli olmaları gerekiyor. Ben devlet büyüklerimizden, hayır sever iş insanlarından yardım ellerini uzatmalarını bekliyorum. Daha önce yardım yapıldı ve 1 ay boyunca araştırmalar ve tedavi süreci başladı. Gelen yardımlar olsa da masraflarımıza yetmedi. Ben, eşim, çocuklarım şimdi gerekirse 1 yıl İstanbul’da kalacağız. Çocuklarımı böyle görmek beni kahrediyor. Çocuklarım sağlığına kavuşsun yeter ki hastanesiz bir ayları geçsin, koşup oynasınlar tek isteğim” diye konuştu.

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