Coğrafi işaretli Taşköprü sarımsağı rağbet görüyor

Sarımsak fiyatlarında son günlerde bir düşüş yaşandığına işaret eden Butur, şöyle devam etti:

Taşköprü'de geçen yıl 25 bin dekar alanda yapılan sarımsak üretimi, bu yıl 22 bin dekara geriledi. Geçen yıl 25 bin ton olan rekoltenin ise bu yıl 27 bin ton civarında olması bekleniyor.

"Taşköprü sarımsağı 12-13 lira ile 30 lira arasında değişen fiyatlarda satılıyor. Sarımsak fiyatı 5 lira geri geldi. Ben bundan aşağı düşeceğini sanmıyorum. Sarımsak çok zor bir ürün. Emek isteyen bir ürün. El emeği çok fazla. Fiyatların bu seviyelerde seyredeceğini düşünüyorum. 2019'da fiyatların yükselmesinde yağışlar ve dolunun etkisi oldu. Bu sene rekolte iyi, fiyatlar da gayet normal."

Sarımsak üreticisi Mustafa Ay da geçen yıl fiyatların çok yükseldiğini belirterek, "Geçen yıl 50-60 liraları gördüğümüz için kimse fiyatları beğenmiyor olabilir ama bence gayet iyi. Taşköprü sarımsağının raf ömrü çok fazla. Yaklaşık bir yıl muhafaza edilebiliyor." dedi.

- Her yerden sarımsak almaya gelen var

İlçede sarımsak üreticisi ile alıcıları buluşturmak için haftanın iki günü pazar kuruluyor. Salı günleri ilçe merkezinde, perşembe günleri ise Alatarla köyünde kurulan sarımsak pazarına Türkiye'nin her yerinden alıcı geliyor.

Sarımsak satıcısı Serkan Polat ise Ordu'dan Taşköprü'ye 18 yıldır sarımsak almak için geldiğini söyledi.