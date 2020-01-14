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  4. Çok katlı otoparkın işletmesini Tosya Belediyesi yapacak

Çok katlı otoparkın işletmesini Tosya Belediyesi yapacak

KASTAMONU HABERLERİ  | 14.01.2020 14:58 | Son Güncelleme

2020 yılı itibari ile kent merkezinde bulunan çok katlı otoparkın işletmesi Tosya Belediyesi tarafından yapılacak.Yeni düzenleme ve kurulan sistem ile birlikte otopark hizmetinden yararlanan vatandaşların araçları artık Tosya Belediyesi güvencesi altında olacak.

2020 yılı itibari ile kent merkezinde bulunan çok katlı otoparkın işletmesi Tosya Belediyesi tarafından yapılacak.
Yeni düzenleme ve kurulan sistem ile birlikte otopark hizmetinden yararlanan vatandaşların araçları artık Tosya Belediyesi güvencesi altında olacak. Otoparkın fiziki koşulları revize edildi.
Tosya Belediye Başkanı Volkan Kavaklıgil, çok katlı otoparkı ziyaret ederek, yürütülen çalışmaları yerinde inceledi.
Park yerlerinin yeniden düzenlenmesiyle birlikte otoparkın güvenlik sistemleri de daha ileri seviyeye çıkarıldı. Ayrıca giriş çıkış sensörleri de yenilenirken çok katlı otoparkın aydınlatma noktasında eksiklikleri de giderildi.

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