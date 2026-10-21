Çok kritik hata yapmıştı! UEFA'dan Guendouzi kararı

Fenerbahçe’nin Fransız orta saha oyuncusu Matteo Guendouzi, Slavia Prag karşılaşmasının ardından maçın en iyi futbolcusu seçildi. Rakibin ilk golünden önce yaptığı top kaybıyla dikkat çeken deneyimli oyuncunun bu ödüle layık görülmesi öne çıktı.

KRİTİK HATASINA RAĞMEN ÖDÜLÜN SAHİBİ OLDU

Slavia Prag’ın ilk golü öncesinde topu kaybederek rakibin gol bulmasında pay sahibi olan Matteo Guendouzi, karşılaşmanın ardından maçın oyuncusu ödülünü kazandı. Fransız futbolcunun yaptığı hataya rağmen bu ödülü alması dikkat çeken ayrıntılardan biri oldu.

90 DAKİKADA GOL VE ASİST KATKISI YOK

Mücadelede baştan sona sahada kalan Guendouzi, 90 dakikalık performansını gol veya asist üretmeden tamamladı. Buna karşın pas oyunundaki başarısıyla öne çıkan Fransız orta saha, 50 pas girişiminin 44’ünde isabet sağladı ve yüzde 88’lik pas isabet oranına ulaştı.

GUENDOUZİ’NİN İSTATİSTİKLERİ

Matteo Guendouzi’nin Slavia Prag karşısındaki bireysel performans verileri şöyle: