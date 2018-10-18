SPOR

Comolli: Takım ruhu oluştu

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 18.10.2018 14:25 | Son Güncelleme

Fenerbahçe Sportif Direktörü Damien Comolli sabah gerçekleştirilen kahvaltı organizasyonunda açıklamalarda bulundu. Comolli, futbolcuların işlerine çok iyi odaklandıklarını, harika bir atmosfer ve takım ruhu oluştuğunu belirtti.

Comolli: Takım ruhu oluştu

Fenerbahçe Sportif Direktörü Damien Comolli, harika bir takım ruhu oluşturduklarını belirtti.

Kulüpten yapılan açıklamada, sarı-lacivertli takım Mihrabat Korusu'nda organize edilen kahvaltıda bir araya gelirken, Comolli açıklamalarda bulundu.

Milli aranın iyi geçtiğini anlatan Comolli, şunları kaydetti:

"Oyuncularla her gün birebir konuşuyorum. İşlerine çok iyi odaklanmışlar. Harika bir atmosfer ve takım ruhu oluşmuş durumda. Futbolcular, içinde bulunduğumuz durumun farkında. Bir an evvel bu durumdan çıkmak için ve daha iyi bir pozisyona gelmek için ne yapmaları gerektiğinin bilincindeler."

Fransız futbol adamı, Spor Toto Süper Lig'in 9. haftasında 20 Ekim Cumartesi günü deplasmanda Demir Grup Sivasspor'la oynayacakları karşılaşmayı hatırlatarak, "Medipol Başakşehir maçında göstermiş olduğumuz arzuyu, coşkuyu, o güzel futbolu devam ettirmek ve Sivasspor maçında bunu tamamen yansıtmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Michael Frey'in hazırlık maçında çok güzel bir gol attığını aktaran Comolli, Meksika Milli Takımı'nda kaptanlık yapan Diego Reyes'i de överek, "Frey, gerçekten çok çalışkan ve profesyonel bir isim. Diego Reyes de milli takımda kaptanlık yaptı. Adettir, kaptanlık yapınca bir şeyler ısmarlamanız gerekmektedir. Kendisi bir an evvel gelsin, bunu bizzat bekliyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Öte yandan kahvaltı organizasyonun keyifli ve samimi bir ortamda gerçekleştiği kaydedildi.

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Fenerbahçe Damien Comolli

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