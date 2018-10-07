Conor McGregor'u yenen Khabib Nurmagomedov'un Galatasaraylı olduğu ortaya çıktı

Conor McGregor, Khabib Nurmagomedov karşısında bozguna uğradı! Khabib Nurmagomedov, UFC hafif sıklet unvan maçında Conor McGregor'ı 4. raunt sonunda yendi ve kemerini korudu. Khabib Nurmagomedov ile ilgili bir başka detay ise, Galatasaraylı oluşu... Rus sporcunun Galatasaray formasıyla verdiği bu pozlar, Galatasaraylı taraftarları McGregor karşısında onun tarafının tutulmasına sebep oldu.



