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Conor McGregor'u yenen Khabib Nurmagomedov'un Galatasaraylı olduğu ortaya çıktı

DİĞER SPORLAR HABERLERİ  | 07.10.2018 14:55 | Son Güncelleme

UFC hafif sıklet unvan maçında Conor McGregor'u mağlup edip kemerini koruyan Khabib Nurmagomedov ile ilgili ilginç bir detay ortaya çıktı.

Conor McGregor'u yenen Khabib Nurmagomedov'un Galatasaraylı olduğu ortaya çıktı

Conor McGregor, Khabib Nurmagomedov karşısında bozguna uğradı! Khabib Nurmagomedov, UFC hafif sıklet unvan maçında Conor McGregor'ı 4. raunt sonunda yendi ve kemerini korudu. Khabib Nurmagomedov ile ilgili bir başka detay ise, Galatasaraylı oluşu... Rus sporcunun Galatasaray formasıyla verdiği bu pozlar, Galatasaraylı taraftarları McGregor karşısında onun tarafının tutulmasına sebep oldu.

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Olaylı maçta Khabib Nurmagomedov, Conor McGregor'u yendi ve kemerini koruduOlaylı maçta Khabib Nurmagomedov, Conor McGregor'u yendi ve kemerini korudu
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Anahtar Kelimeler:
Conor McGregor Khabib Nurmagomedov ufc

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