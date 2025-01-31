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Çöp ayrıştırırken bebek cesedi bulundu

İHA İHA
31.01.2025 12:07
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Adana’da katı atık bertaraf merkezinde yeni doğmuş erkek bebek cesedi bulundu.

Çöp ayrıştırırken bebek cesedi bulundu

Olay, Sarıçam ilçesi Çatalan Caddesi’ndeki katı atık bertaraf merkezinde meydana geldi. İddiaya göre, çöp ayrıştırma işlemi yapan çalışanlar erkek bebek cesedi buldu. İhbar üzerine gelen ekiplerce yapılan incelemelerinin ardından bebek cesedi Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili polis ekipleri çalışma başlattı. Yapılan ilk incelemede bebeğin çöp konteynerine bırakıldığı ardından da çöp aracıyla tesise götürüldüğü belirlendi. Ekipler bebeğin çöpe atıldığında sağ olup olmadığını ve bebeğin kim tarafından çöpe atıldığını araştırıyor.

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Adana

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