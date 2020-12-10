Çöp taksi güzelliği korumaya devam ediyor

Başiskele Belediyesi tarafından uzun süre önce hizmete alınan Çöp Taksi ile temizlik işleri, hızlı ve pratik bir şekilde tamamlanıyor.

Başiskele Belediyesi özellikle moloz, kuru dallar, koltuk gibi çöp kenarlarına koyulan atıkların toplanmasında büyük fayda sağlayan araç personelleri sürekli kentin dört bir yanında atıkları topluyor. Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, moloz atık toplama günlerinde vatandaşların talepleri doğrultusunda dışarı çıkarılan çöp ve molozları çöp taksiyle topluyor. Ekipler, kentin her bölgesinde süratle çöpleri toplayarak çevrede görsel kirlilik oluşmasının önüne geçiyor.

