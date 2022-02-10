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Corendon Airlines uçağı, Tour of Antalya'nın simge fotoğrafında

10.02.2022 17:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Corendon Airlines uçağı, Tour of Antalya'nın simge fotoğrafında

İSTANBUL (AA) - Corendon Airlines, profesyonel yol bisikleti yarışı Tour of Antalya'ya 4. yılında da sponsorluk desteği verirken, Boeing 737-800 uçağıyla organizasyonun simge fotoğrafında yer aldı.

Corendon Airlines açıklamasına göre, Uluslararası Bisiklet Birliği'nin (UCI) 2.1 kategorisinde düzenlenen yarışın Side-Antalya etabı tamamlandı.

Fraport TAV Antalya Havalimanı'ndaki detaylı hazırlıkların ardından taksi yapan uçağın altındaki alt geçitten geçen bisikletçiler, renkli görüntülerin ortaya çıkmasını sağladı.

Corendon Airlines uçağı için oluşturulan kompozisyon, medya mensuplarından da büyük ilgi gördü. Tour of Antalya'ya yönelik sponsorluğunu çok boyutlu şekilde kurgulayan şirket, organizasyonun lider formalarından turuncu mayonun da sponsorluğunu üstlendi. Turuncu forma, portakal ağacı meyvesinden ilham alınarak hazırlandı.

Bir sosyal sorumluluk oluşumu misyonuyla kurulan ve Corendon Airlines için en önemli uçuş noktalarından olan Almanya'da faaliyet gösteren bisiklet takımı Bike Aid de Tour of Antalya'da yarışıyor. Bike Aid kadrosunda, bir Avrupa takımına transfer olan ilk Türk bisikletçi Halil Doğan da yer alıyor. Halil Doğan ve Bike Aid, Tour of Antalya'nın ilk etabında başarılı performans gösterdi.

Corendon Airlines'ın, Tour of Antalya'nın marka değerine katkı sağlamaya gelecek yıllarda da devam edeceği bildirildi.

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