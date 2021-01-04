Corendon Airlines’ten erken rezervasyona cazip fırsatlar

Corendon Airlines, erken rezervasyon döneminde yolcularına cazip indirimlerin yanı sıra ödeme şeklini de istediği gibi belirleme seçeneği sunuyor. Korona virüs salgını sebebiyle seyahat planlarında yaşanan zorlukları göz önünde bulundurularak hazırlanan birbirinden esnek kampanyalar, Corendon Airlines yolcularına 2021’de yapacakları seyahatler için diledikleri zaman ödeme yapma şansı tanıyor. Ayrıca uçuştan önce değişiklik yapabilme hakkı ve iptal durumunda 21 gün içerisinde para iade garantisi de sunuluyor. 2021 yılında herkes dilediği tatil destinasyonuna uçabilsin diye hazırlanan ve havacılık fonetik alfabesinin ilk 3 harfinden (Alpha-Bravo-Charlie) esinlenilerek isim verilen kampanyalar, Corendon Aırlınes web sitesi üzerinden yapılan biletlemelerde geçerli olacak. Tarihleri ve gideceği destinasyon belli olan yolcular, Alpha kampanya seçeneği ile bilet ücretinin tamamını rezervasyon aşamasında ödeyerek en yüksek indirim oranlarından yararlanabilecek. Yolcular, uçuşlarından 3 gün öncesine kadar biletlerini cezasız bir şekilde değiştirebilir veya aldıkları bilet sınıfının koşulları doğrultusunda biletlerini iptal edebileceği bildirildi.

Alpha kampanyasından yararlanmak isteyen yolcular nisan, mayıs, haziran uçuşları için anında yüzde 25 indirim temmuz, ağustos, eylül, ekim uçuşları için ise yine yüzde 15 indirimden faydalanabilecek.

Tatil planı henüz netleşmemiş yolcular, bilet fiyatı ne kadar olursa olsun, koltuk başına tek yön sadece 25 euro ön ödeme yaparak, kalan bilet ücretini uçuşlarından 4 hafta öncesine kadar ödeyebilirken, uçuşlarından 5 gün öncesine kadar biletlerini cezasız bir şekilde değiştirebilir veya aldıkları bilet sınıfının koşulları doğrultusunda biletlerini iptal edebilecek.

Bravo kampanyasından yararlanmak isteyen yolcular nisan, mayıs, haziran uçuşları için anında yüzde 20 indirim, temmuz, ağustos, eylül, ekim uçuşları için ise yine yüzde 10 indirim fırsatından yararlanabilecek.

Tatil planları sonradan değişebilecek yolcular ise Charlie seçeneği ile satın almayı düşündükleri bileti hiçbir ön ödeme yapmadan ayırtabileceği ve ödemesini uçuştan 6 hafta öncesine kadar gerçekleştirebileceği kaydedildi. Bu kampanya dahilindeki biletler, satın alındığı takdirde uçuştan 7 gün öncesine kadar cezasız değiştirebileceği veya bilet sınıfının koşulları doğrultusunda iptal edilebileceği duyuruldu.

Charlie kampanyasından yararlanmak isteyen yolcular, nisan, mayıs, haziran uçuşları için anında yüzde 10 indirim, temmuz, ağustos, eylül, ekim uçuşları için ise yine yüzde 5 indirim fırsatından yararlanabilecek.

